On sait que GTA 6 possède un potentiel énorme. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il commence à battre des records avant même la diffusion de son premier trailer. Voici ce que nous avons appris.

Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter pour découvrir le tout premier trailer de GTA 6. Et justement, dans ce contexte, Rockstar Games a récemment publié un tweet annonçant la sortie de cette première bande annonce, brisant ainsi déjà un record mondial.

Déjà un record pour GTA 6

En fait le tweet d'annonce du trailer de GTA 6 est devenu le tweet le plus apprécié de l'histoire en lien avec le gaming. Ce tweet, qui révèle que le premier trailer de GTA 6 sera disponible le 5 décembre, a reçu plus de 1,8 million de likes en seulement 24 heures... C'est complétement fou.

Ce record bat le précédent tweet de Rockstar, datant de novembre 2023, qui confirmait l'arrivée prochaine du premier trailer pour le nouveau jeu GTA en décembre. Pour rappel, en février 2022, Rockstar avait confirmé que le développement du prochain opus de la série Grand Theft Auto était "bien avancé", sans toutefois fournir plus de détails sur le jeu.

Cependant, en septembre 2022, une fuite de données parmi les plus importantes de l'industrie du jeu vidéo a révélé plus d'une heure de séquences de développement de GTA 6, offrant aux joueurs un premier aperçu de la suite de l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Les images fuitées, issues d'une version alpha du jeu, incluaient du gameplay en monde ouvert et semblaient confirmer des rumeurs antérieures selon lesquelles le jeu se déroulerait à Vice City et mettrait en scène une protagoniste féminine.

Un trailer qui est attendu par tout le monde

La société mère de Rockstar, Take-Two, a prévu une forte augmentation des ventes lors de son prochain exercice fiscal, grâce à la sortie de plusieurs titres révolutionnaires. Cette annonce a alimenté les spéculations selon lesquelles GTA 6 pourrait sortir au cours des 12 mois se terminant le 31 mars 2025. En résumé, quelles que soient les circonstances, le premier trailer sera dévoilé le mardi 5 décembre à 15h, heure française. Encore une fois, cela promet d'être un événement majeur sur internet pendant plus de 48 heures. Et cela sera certainement plus marquant que le potentiel leak de GTA 6 de ce week-end, qui, finalement, n'a pas révélé grand-chose.

Grâce aux leaks, plusieurs informations clés sur GTA 6 ont été révélées : la vidéo initiale, publiée sur TikTok par un utilisateur nommé azzarossi, avait montré des images d'une version en développement de GTA 6. Ces images présentaient une zone métropolitaine de Vice City, avec une caméra se déplaçant librement et des notes de développement visibles à l'écran​​. Deux personnages devraient être jouables, dont une femme et un homme. D'après plusieurs sources, la technique devrait franchir un nouveau cap. Notamment pour tout ce qui concerne la gestion de l'eau/la Mer. On verra si le trailer confirme tout ça, même si il n'y a quasiment aucun doute pour ce qui concerne Vice City.