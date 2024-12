GTA 6 était l’un des favoris lors de la cérémonie des Game Awards 2024, et il a surtout brillé par son absence. Même si le plus gros show de l’année a fêté ses 10 ans, ça n’aura pas suffi à attirer le monstre de Rockstar qui fera son propre évènement de son côté lorsqu’il décidera d’annoncer sa date de sortie, ou tout simplement de diffuser un nouveau trailer. Pour le moment donc, on n’a pas plus d’information que ça concernant l'un des plus gros jeux à venir en 2025, et pourtant, il a trouvé le moyen de rafler plusieurs prix quand même.

GTA 6 rafle déjà un prix bien avant même sa sortie

Comme chaque année, il y a une tonne de prix à gagner aux Game Awards 2024. Après une nomination pour un jury sélectionné, ce sont les votes cumulés de ce même jury et de tous les joueurs du monde entier, qui sacrent les jeux dans chaque catégorie. Cette année, le GOTY 2024 fait beaucoup parler, comme l’absence de prix pour certains jeux, comme Silent Hill 2 Remake, ou des séries comme Arcane. Mais GTA 6 lui, a bien eu son heure de gloire.

On l’a évidemment vu venir à des kilomètres à la ronde, mais le jeu de Rockstar à gagner le prix du Jeu le plus attendu. Récompense qu'il a aussi raflée à la soirée des Golden Joystick Awards 2024 qui a eu lieu il y a quelques semaines. Même si les grosses sorties prévues seront très nombreuses en 2025, c’est bien GTA 6 que tout le monde surveille de très près.

Rien de très surprenant lorsqu’on se souvient du bruit qu’avait fait son annonce. À l’heure où ces lignes sont écrites, le trailer de GTA 6 a été visionné près de 225 millions de fois. Et encore, on ne compte même plus le nombre de vidéos de théories et d’analyses qui ont été faites. Rockstar est également surveillé de très près, à tel point que la moindre mise à jour de son site officiel est sujet à débat, sans compter que les rumeurs se multiplient à vue d'œil… En bref, c’est presque toujours l’effervescence autour de GTA 6.

Un jeu ultra attendu et annoncé comme très ambitieux

Le colosse est donc le jeu le plus attendu de ces prochaines années et pourtant, nous n’avons toujours pas de date de sortie. GTA 6 s’est contenté de nous dire qu’il arriverait d’ici la fin de l’année 2025, sans aucune précision. Certains pensent même qu’il sera reporté d’ici là, d’autant plus que Rockstar met les petits plats dans les grands pour son poulain. L’éditeur Take-Two est très souvent bavard lors de ses rapports financiers et à plusieurs reprises, il est dit que Rockstar vise la perfection, que GTA 6 sera le plus grand jeu du studio et certainement l’un des plus ambitieux de son histoire.

Source : Game Awards, Golden Joystick Awards