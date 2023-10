GTA 6 ne s'est pas encore montré, mais il fait déjà énormément parler. Impossible de passer à côté des histoires de ce qui s'annonce comme étant LA sortie de la décennie, tant l'attente est énorme. Pourtant, pour le moment, on ne sait pas grand-chose de lui, mis à part quelques informations extirpées d'un leak vieux de plusieurs années. Un couple jouable à la Bonnie & Clyde, le retour de Vice City et peut-être d'autres lieux avoisinants, une map gigantesque… C'est à peu de chose près tout et le reste n'est qu'un tas de théories et de suggestions. Néanmoins, une récente découverte vient nous confirmer une chose : GTA 6 vise vraiment à devenir « exceptionnel et très réaliste ».

De grosses attentes pour un jeu qui vise la perfection

Ces paroles ne sont pas de nous, mais du grand patron de Take-Two, la maison mère. C'est le PDG lui-même qui a annoncé, lors d'un bilan financier, que Rockstar visait la « perfection et le réalisme », et que rien ne serait montré avant que le studio réussisse à atteindre son but. Take-Two parle carrément d'un nouveau standard de l'industrie, c'est dire. Alors non, nous n'avons toujours pas d'image à nous mettre sous la dent, mais un ancien employé de l'entreprise a publié un brevet utilisé pour le jeu, et cela vient bien confirmer ce que disait Strauss Zelnick.

GTA 6 devrait être une petite révolution dans son genre. L'info a été découverte par un utilisateur Reddit qui, après avoir étudié d'anciens leaks, est remonté jusqu'à un dénommé Tobias Kleanthous, ancien animateur chez Rockstar. L'homme a notamment travaillé sur les Red Dead Redemption et les récents GTA. Il y a peu, il a également partagé un brevet dont il est le créateur. Le brevet en question est déposé depuis un moment déjà et actuellement utilisé par Rockstar, dans le développement de ses jeux. Le raccourci avec GTA 6 est donc vite fait et en utilisant cette technologie, Rockstar nous confirme bien qu'il vise ce fameux réalisme maintes fois vendu par la maison mère. C'est ultra prometteur.

GTA 6 devrait être plus réaliste que jamais, un brevet de Rockstar le confirme

Avec ce brevet, on apprend que le studio utilise un système d'animation dynamique et réaliste, permettant au jeu de puiser ses actions et réactions, dans une bibliothèque externe en fonction de différents facteurs. En d'autres termes, le jeu va "réfléchir" lorsque les personnages, créatures et objets devront se mouvoir à l'écran. Il choisira alors les bonnes animations en fonction de l'environnement et de tout un tas d'autres paramètres non détaillés. Cela veut dire que les personnages et autres objets ne devraient presque jamais avoir les mêmes animations et qu'ils réagiront intelligemment.

Extrait du brevet de Tobias Kleanthous

On peut donc imaginer des mouvements différents avec des changements plus ou moins subtils en fonction de la scène, et surtout cohérent pour chaque situation. Pour peu que l'IA soit également utilisée afin de déterminer certains facteurs physiques et psychologique tels que des blessures plus ou moins graves, un état de stress ou de fatigue… on pourrait avoir le droit à un résultat assez bluffant et extrêmement réaliste. En tout cas, sur le papier, ça vend du rêve.

Ce qui est sur en tout cas, c'est qu'en utilisant une telle technologie, Rockstar nous confirme que son GTA 6 cherche à repousser les limites du réalisme. Et ça, ça va assurément faire plaisir aux fans de la franchise. Reste maintenant à voir comment tout ça sera utilisé, ce que ça donnera à l'écran, une manette entre les mains. GTA 6 devrait certainement se montrer prochainement. Les fans attendaient une annonce pour le mois d'octobre, le mois de Rockstar, mais ça semble désormais peu probable. On peut imaginer que le studio choisisse les Games Awards pour assurer le spectacle, mais rien n'est sûr. Nous verrons !