La quête de réalisme à tout prix comme principale préoccupation de GTA 6 ? Le PDG de Take Two Interactive a évoqué un sujet qui fait grandement débat depuis quelques temps.

L'annonce de GTA 6 avec un premier trailer, c'est pour très bientôt ! Rockstar Games est sorti du silence pour révéler que le jeu sera enfin présenté en décembre. Et ce ne sera pas par le biais d'un simple logo, mais bien via un premier trailer. Avec du gameplay ? On verra cela dans quelques semaines.

Un réalisme à couper le souffle pour GTA 6 ?

GTA 6 n'aura pas le droit à l'erreur. Après plus de 10 ans d'attente, le titre devra être bien meilleur que GTA 5 sur tous les plans. Dans une interview pour Inverse, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a parlé des techniques d'IA dans les jeux vidéo et de la possible utilisation dans Grand Theft Auto VI. « Tout le monde travaille là-dessus. Vous incarnez un protagoniste qui interagit avec des personnages non jouables. Ces interactions sont scénarisées et les personnages ne sont en général pas très intéressants. Avec l'IA, on pourrait imaginer que tous les PNJ deviennent réellement intéressants et amusants ».

L'IA au service de GTA 6 pour un jeu encore plus réaliste ? Zelnick ne confirme ni n'infirme rien sur le sujet pour le moment. Mais on sait que Rockstar Games effectue des recherches en ce sens. Un brevet déposé par le studio mentionne un système pour que des personnages, créatures ou objets, adoptent les « bonnes » animations en fonction de l'environnement et d'autres facteurs. GTA 6 devrait aussi bénéficier de l'expérience sur Red Dead Redemption 2 pour justement renforcer son réalisme. Si le jeu a été décrié à ce niveau par certains, il a été salué pour cela par d'autres. La gestion des PNJ, qui ont leur propre vie de leur côté, et leurs réactions aux actions du joueur en ont scotché plus d'un.

Si l'IA est mal vue par une partie des gens, c'est parce que des sociétés se voient déjà l'utiliser pour remplacer de véritables acteurs, faire de nouvelles choses en reproduisant l'image et la voix de personnes décédées etc. Des emplois qui font froid dans le dos. En tout cas, GTA 6 ne serait pas le seul à convoiter l'IA pour ses PNJ puisque le géant Ubisoft a lancé La Forge. Une initiative pour rendre les jeux « plus réalistes et amusants ». Tiens donc !

Crédits : Teaserplay.

Le trailer de Grand Theft Auto VI en décembre 2023

Le journaliste Jason Schreier est resté discret sur GTA 6, mais à chaque fois, il a fait mouche . C'est par sa voix qu'on a su que le jeu allait être dévoilé début décembre, avant que Rockstar officialise cela avec un communiqué.

Le mois prochain marquera le 25e anniversaire de Rockstar Games. Grâce au soutien incroyable de nos joueurs du monde entier, nous avons eu l’opportunité de créer des jeux qui nous passionnent vraiment. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible, et nous vous sommes très reconnaissants d’avoir partagé ce voyage avec nous. En 1998, Rockstar Games a été fondée sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement, et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans le cadre de nos efforts pour faire partie de cette évolution. Nous sommes très heureux de vous annoncer que début décembre, nous publierons le premier trailer du prochain Grand Theft Auto. Nous espérons pouvoir partager encore de nombreuses années ces expériences avec vous tous. Rockstar Games via X.

La date de sortie sera t-elle dans la bande-annonce ? Ca paraît encore tôt, mais une fenêtre pourquoi pas. Lors d'un bilan financier, Take-Two a d'ailleurs déjà donné un indice. GTA 6 arrivera quelque part entre fin 2024 et début 2025.