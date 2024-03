Selon les dernières informations provenant de l'industrie du jeu vidéo, la future PS5 Pro de Sony pourrait ne pas répondre aux attentes concernant le très attendu GTA 6. Les experts techniques, notamment ceux de Digital Foundry, ont analysé les spécifications fuitées de la nouvelle console, et leurs conclusions sont pour le moins mitigées. Que peut-on exactement apprendre sur le jeu et à quoi faut-il s'attendre techniquement et graphiquement ?

GTA 6 sur PS5 Pro pourrait un peu décevoir

La PS5 Pro, normalement attendue pour le dernier trimestre de 2024, conserverait le même processeur que la PS5 standard, mais bénéficierait d'un « mode fréquence CPU élevée », offrant une augmentation de performance de 10 % pour atteindre 3,85 GHz. En matière de graphismes, la nouvelle console s'annonce plus performante avec un GPU capable de 33,5 téraflops, comparativement aux 10,28 téraflops de la PS5 standard, ce qui laisse présager une amélioration notable en termes de rendu graphique et de ray tracing.

Cependant, les fans de GTA 6 pourraient être déçus. Rich Leadbetter, fondateur de Digital Foundry, prévoit que si GTA 6 tourne à 30 images par seconde (fps) sur la PS5 standard, il en sera probablement de même sur la PS5 Pro. La raison en est que le processeur de la console, qui gère la simulation, n'affiche qu'une augmentation de performance de 10 %. À moins d'un changement radical dans le développement du jeu, il est peu probable que GTA 6 offre une option à 60 fps. Forcément, c'est un peu la douche froide si c'est le cas... Surtout à une époque où tout le monde s'attend à pouvoir jouer en 60 FPS.

Des bonnes nouvelles dans son sac

Néanmoins, la PS5 Pro excellerait dans le rendu des anciens jeux PS5, en les convertissant de 1080p à 4K grâce à sa solution d'upscaling et d'antialiasing. La technologie PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling (PSSR) serait aussi très importante. Ce point est crucial, car il souligne une fois de plus l'importance de l'optimisation logicielle dans l'exploitation du matériel.

En outre, la PS5 Pro conserverait les mêmes 16 Go de mémoire GDDR6 que la PS5 standard, tout en ajoutant 1,2 Go de RAM système supplémentaire pour les développeurs, offrant ainsi une légère amélioration pour la gestion des applications.

Dans l'ensemble, les futurs propriétaires de PS5 Pro et les fans de la série GTA sont confrontés à un mélange de potentiel technique accru et d'incertitudes pratiques. Alors que le marché attend avec impatience la sortie de GTA 6 en 2025, la capacité de la PS5 Pro à répondre aux attentes en termes de performance reste une question ouverte, soulignant l'équilibre délicat entre matériel, logiciel et les attentes des joueurs. Si le jeu pourrait bel et bien être une claque, il n'est pas certain qu'il puisse profiter d'un framerate très élevé. Et c'est forcément un peu dommage si tel est le cas.