GTA 6 n'est pas pour tout de suite, mais nous avons déjà une assez mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie. De quoi clairement faire chauffer la carte bancaire. On vous explique tout.

Le coût de développement des jeux vidéo de grande envergure ne cesse d'augmenter, avec des budgets atteignant des centaines de millions de dollars. Pour compenser ces investissements colossaux, les éditeurs et développeurs comme Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, explorent diverses stratégies, notamment l'augmentation des prix de vente des jeux. Forcément, on pense à GTA 6.

GTA 6, un jeu onéreux ?

Depuis quelques temps maintenant, le prix des jeux vidéo AAA est passé de 69,99 euros à 79,99 euros. Cette hausse de 10 euros vise à refléter la qualité et la quantité de contenu offertes par les jeux modernes, avec des graphismes améliorés et des durées de jeu prolongées. Cependant, il semble que cette augmentation pourrait ne pas être la dernière. GTA dans le collimateur ?

Lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats financiers, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a laissé entendre qu'une nouvelle hausse des prix pourrait être envisagée. Selon Zelnick, l'entreprise s'efforce de fournir une valeur exceptionnelle par rapport au prix demandé, en offrant davantage de contenu et une meilleure expérience de jeu.

« Nous sommes vraiment concentrés sur la livraison d'une valeur qui dépasse largement le coût », a déclaré Zelnick. « Lorsque nous fixons un prix, nous voulons nous assurer que c'est une bonne nouvelle pour le consommateur et que l'expérience de jeu surpasse largement ce qui est payé. »

Bien que Zelnick n'ait pas spécifiquement mentionné de titres, il est probable que cette politique s'applique à des jeux très attendus comme GTA 6, dont la sortie est prévue pour l'automne 2025. Les attentes sont élevées pour ce jeu, qui pourrait bien être le premier à tester un prix supérieur à 70 $.

Pas une première

Ce ne serait pas la première fois que Take-Two ajuste les prix de ses produits. Par exemple, l'abonnement GTA+, destiné aux joueurs de GTA Online, a récemment vu son tarif passer de 5,99 euros à 7,99 euros par mois. Cet abonnement offre divers avantages et contenus exclusifs, y compris des jeux plus anciens de Rockstar comme L.A. Noire et Bully, ce qui ajoute de la valeur au-delà des simples éléments cosmétiques.

Take-Two a également sorti des versions remasterisées de ses jeux, comme Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch, au prix de 49,99 euros. Toutefois, cette version a été critiquée pour son manque de fonctionnalités telles que le 60 FPS et l'absence de mode en ligne, bien que certaines de ces lacunes aient été corrigées après coup.