La fenêtre de sortie et le premier trailer de GTA 6 ont enfin été dévoilées, plus de 10 ans après GTA 5. La folie Grand Theft Auto 6 est donc lancée, mais le jeu est-il à la hauteur de cette longue attente ?

GTA 6 aurait dû être révélé le mardi 5 décembre à 15h00, mais les choses se sont finalement déroulées autrement. La veille, la bande-annonce officielle a leaké sur Twitter et a obligé Rockstar Games a changé ses plans. Plutôt que de laisser un trailer de basse qualité, avec un bon gros watermark « Buy bitcoins » en plein milieu, le studio a publié la version HD sur la Toile. Une fausse note sans véritable incidence puisque c'est actuellement une pure folie. Le jeu explose tous les records et des millions de fans se repassent en boucle la première vidéo.

GTA 6, une immense claque graphique PS5 et Xbox Series X|S ?

Le premier trailer de GTA 6 a brisé des records et ça devrait encore continuer, puisque chaque jour, le nombre de vues ne fait qu'augmenter. Une bande-annonce qui était ultra attendue, c'est le cas de le dire, surtout sur le plan technique. Malgré l'absence de phase de gameplay pure et dure, Digital Foundry, les experts de la tech d'Eurogamer, ont décidé de disséquer la vidéo. Est-ce une arnaque ? Une déception ? Le « plus beau jeu du monde » ?

Pour eux, il n'y aurait pas d'enfumage dans le sens où GTA 6 tourne bien en temps réel... et pas sur un PC haut de gamme en 4K avec des réglages en ultra. La présence d'artefacts et le fait que la résolution oscille entre du dynamique et des plans en 1440p natif viendraient confirmer leur ressenti. Si les visages de personnages sont moins réalistes qu'ailleurs - la démo The Matrix Awakens étant citée en exemple - notamment en raison du côté plus lisse, Digital Foundry est par contre bluffé par le rendu des cheveux.

Forcément, le passage avec la jeune femme en bikini, qui fait exprès de balancer sa chevelure dans tous les sens, leur a fait forte impression. De même que les moments avec l'agente de probation ou l'homme avec les dreadlocks et ses dents dorés. Outre le rendu global des cheveux, malgré la présence d'artefacts qui témoigne du côté temps réel des séquences, Digital Foundry est aussi épaté par le fait que ça s'applique autant aux PNJ qu'aux personnages plus importants, alors que c'est normalement très coûteux en terme de ressources. En outre, la technologie de Rockstar semble faire bien plus que le job lorsqu'il s'agit de représenter tous types de protagonistes, peu importe leur origine, sexe ou morphologie.

Grand Theft Auto 6 plus beau que jamais grâce au ray-tracing ?

Pas de triche à première vue donc, sauf pour les vidéos Tik Tok. Là, ce serait peut-être plutôt du pré-rendu. L'un des points importants de l'analyse technique du trailer de GTA 6 par Digital Foundry, c'est le ray-tracing. D'après eux, le modèle d'éclairage est « formidable ». Peu importe la solution d'illumination globale employée ici, l'ensemble est jugé naturel et cohérent, en particulier par rapport à des jeux qui utilisent une solution de rasterisation basique.

Quant aux réflexions, DF penche pour une solution hybride (hardware, software), tandis que les ombres ne sont pas projetées à l'aide du ray-tracing. Ce serait du shadowmapp classique qui est une technique plus traditionnelle et moins avancée que le ray-tracing, consistant à utiliser des textures pour simuler les ombres, ce qui diffère des méthodes utilisées dans les versions PS5 et Xbox Series de GTA 5.

Tout ça, c'est c'est bien beau, mais est-ce ça tournera en 4K 60fps sans broncher ? Évidemment, non. Compte des limites du matériel, ce sera du 30fps. Digital Foundry n'exclut pas un mode 40fps, qui permet d'augmenter le taux de rafraichissement grâce à un écran / téléviseur compatible, mais n'y croit pas totalement. Le site pense que Rockstar optera pour un mode unique. En dépit de quelques bémols, pour eux et sur le simple visionnage de cette bande-annonce de GTA 6, il y a bien un « gap générationnel ». Et vous, quel est votre avis ?