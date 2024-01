En décembre dernier, GTA 6 a enflammé la Toile en dévoilant son premier trailer. Il aura fait l'objet de toutes les rumeurs, mais il s'est finalement montré au grand jour en 2023. Dedans, on pouvait trouver un certain nombre de références et de clins d'œil à la culture Internet, à des vidéos virales, des événements insolites, etc. Tout ça a été caricaturé dans cette bande-annonce, et ça a déplu à une personne en particulière qui continue de proférer des menaces à l'encontre de Rockstar.

Rockstar se fait à nouveau menacer pour le trailer de GTA 6

Notre star du jour n'est autre que le « Joker de Floride », ou Lawrence Sullivan de son vrai nom. Vous avez sûrement entendu parler de lui si vous suivez l'actualité autour de GTA 6. Dans le trailer, on peut voir un personnage qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il ne fut pas le seul à le remarquer, mais pour lui, c'est totalement inacceptable. Il en a donc profité pour créer la polémique et réclamer des millions au studio. Aux dernières nouvelles, il souhaitait 5 millions de dollars de dédommagement. Dans le cas contraire, il poursuivrait la firme derrière GTA 6 en justice. Mais il a surenchéri, et c'est parti loin, très loin.

Cette fois, il désire 10 millions de dollars. Bon, jusqu'ici, rien d'anormal, il poursuit dans sa trajectoire de réclamer toujours plus d'argent. Il s'est à nouveau filmé face caméra pour détailler ses demandes, mais une nouvelle menace a fait son apparition. Il explique qu'il va faire « sortir du service psychiatrique » le hacker de GTA 6, probablement celui responsable de l'énorme leak de 2022. Le but étant de pirater encore Rockstar. Bien évidemment, il ne faut pas prendre ça au sérieux, et c'est surtout une manière de surfer sur la hype du nouvel opus. Après, on comprend aussi que ce n'est pas plaisant de se retrouver dans la bande-annonce de GTA 6 qui comptabilise plus de 165 millions de vues, mais la façon de le dire est... discutable.