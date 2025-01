Plus d'un an après le seul et unique trailer officiel de GTA 6, les fans s'accrochent au moindre élément pouvant de près ou de loin se rapporter au futur mastodonte de Rockstar Games et se fendent de théories en tous genres à son sujet pour tuer le temps. Malgré le silence radio total du studio, la dernière mise à jour du Online de GTA 5 leur aurait justement donné du grain à moudre en ce sens.

Un indice lesté dans GTA Online pour GTA 6 ?

Mis à part le fait que GTA 6 se déroulera dans une Vice City moderne aux commandes de Lucia et Jason, un couple inspiré du mythique duo Bonnie & Clyde, le reste de ce que nous prépare Rockstar reste encore un mystère très flou. Ce malgré le fait que le titre devrait en principe sortir cette année sur PS5 et Xbox Series. Compte tenu de l'historique de la franchise, on peut en tout cas s'attendre à retrouver des personnages d'opus précédents dans cette suite.

GTA Online aurait justement lâché un indice en ce sens suite à sa dernière mise à jour. Depuis celle-ci, les joueurs ont reçu un message de Lester, un véritable génie s'agissant d'organiser des casses dans le cinquième opus. Dans ce message, l'emblématique personnage indique avoir quitté Los Santos et pris sa retraite, avec « un verre sans fond de margarita dans la main ». Les fans spéculent maintenant que Lester se trouverait donc dans la Vice City de GTA 6 pour prendre du repos bien mérité... ou préparer de nouveaux casses pour nos deux futurs protagonistes.

Il pourrait d'ailleurs s'agir d'un double indice, si d'aventure un tel caméo est bien envisagé par Rockstar. Lester pourrait en effet non seulement rencontrer Lucia et Jason, mais aussi être en contact avec les joueurs dans la mouture Online de GTA 6. Compte tenu de l'énorme succès de cette formule sur son grand frère, nul doute que le mode continuera de faire le bonheur du studio et de son éditeur Take-Two dans le prochain jeu. Celui-ci pourrait même être encore plus complet, avec notamment des éléments de jeu de rôle imaginés par Rockstar depuis même GTA 3. Nous le saurons en temps voulu, quand le studio se sentira enfin prêt à nous en dire plus sur l'extrêmement attendu GTA 6.

