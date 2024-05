GTA 6 est toujours aussi silencieux et ça risque d'être encore le cas pendant encore un très (long) moment. Pour passer le temps, certains internautes essayent de dessiner la carte du jeu en se basant sur des leaks et d'autres informations à disposition. D'après les travaux en cours, la map pourrait être 2,5 fois plus grande que celle de Grand Theft Auto V et s'étalerait sur 125Km. Mais pour le moment, il n'y a absolument rien d'officiel. Ce projet mis à part, certains talents réinterprètent encore et toujours l'unique bande annonce.

Le trailer de GTA 6 à la sauce Grand Theft Auto 5

Qu'est-ce que donnerait un crossover entre GTA 6 et GTA 5 ? La chaîne YouTube JANTSUU, qui n'en est pas à sa première vidéo déjantée de la franchise, a recréé à sa façon la bande annonce de révélation de Grand Theft Auto 6. Comment ? En éjectant le nouveau duo Lucia / Jason pour le remplacer par le trio du dernier épisode, à savoir Trevor, Franklin et Michael. Et c'est du très grand n'importe quoi. On peut ainsi voir Michael jeter une personne par-dessus le toit d'un luxueux appartement, uriner sur des voitures, tirer au lance-roquettes sur un avion, faire le poulet devant un policier avant de « voler » et de se rétamer bien méchamment.

Bien entendu, Trevor et Franklin sont de la partie de ce trailer fan-made de GTA 6. Les deux compères s'associent afin de faire s'évader Michael de prison pour ensuite faire la fête sur la plage, dans une boîte de nuit ou jouer avec le feu lors d'un face-à-face avec un alligator. La jeune femme qui twerke sur le toit d'une voiture, dans le premier trailer original de GTA 6, cède sa place à Franklin cette fois-ci. Un gros délire qui permet d'oublier que la sortie n'est pas pour demain.