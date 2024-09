GTA 6 fait décidément ces derniers temps beaucoup parler de lui. Toujours attendu courant 2025 a priori seulement sur PS5 et Xbox Series, contrairement à un « leak » tout récent depuis débunké quant à un report en interne à 2026, il fait cependant l'objet d'une polémique quant à elle hélas bien plus concrète. Outre proposer une expérience de grand banditisme bac-à-sable plus poussée que jamais, GTA 6 entend aussi, comme ses aînés, arborer une bande-son colossale composée de centaines de musiques issues d'une multitude de genres. C'est justement la proposition de Rockstar Games à un groupe qui a visiblement fait couler beaucoup d'encre dernièrement.

GTA 6 fait les frais de choix controversés de Rockstar Games

Afin de respecter la tradition de proposer une bande-son aussi grande et variée que les précédents Grand Theft Auto, Rockstar Games se serait déjà fendu de propositions à l'attention de divers artistes pour avoir l'autorisation d'intégrer le fruit de leur travail dans GTA 6. Martyn Ware, membre d'Heaven 17, un groupe de synth-pop britannique des années 80, est de ceux-là. Le studio lui aurait envoyé un e-mail pour lui demander la permission d'intégrer Temptation dans son prochain jeu.

En guise de compensation pour l'intégration de la chanson de son groupe dans GTA 6, Ware aurait reçu une proposition à laquelle il a répondu par un retentissant : « Allez vous faire foutre ». Plus précisément, voici le message que l'artiste a partagé sur X.com via son compte personnel. « J'ai récemment été contacté par mes éditeurs de la part de Rockstar Games pour la possibilité d'utiliser Temptation dans GTA 6. Naturellement excité par la masse d'argent que j'allais recevoir, je suis allé jusqu'en bas de l'e-mail... On parlait de 7 500 DOLLARS. Pour le rachat de toutes futures royalties du jeu, pour toujours. GTA 6 pèse (tenez-vous bien) 8,6 MILLIARDS. Ah, mais pensez à la visibilité... Allez vous faire foutre ». Une telle confession aurait engendré de vives réactions et une certaine controverse.

Pas de petit profit dans le grand banditisme ?

Cette situation autour de GTA 6 n'est hélas pas le premier signe d'une potentielle avarice de la part de Rockstar. La situation n'est en effet pas sans rappeler l'histoire qui a éclaboussé le studio s'agissant de la somme versée à Michael Hollick, acteur ayant incarné Niko Bellic dans GTA 4. Pour 15 mois de travail d'enregistrement de sa voix et de motion capture, celui-ci aurait été payé seulement 100 000 dollars. Cette situation avait pris la forme d'un procès qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. En l'occurrence, il faudra simplement se contenter de ne pas entendre Temptation dans GTA 6, toujours a priori attendu courant 2025 seulement sur PS5 et Xbox Series.

Source : Martyn Ware sur X.com