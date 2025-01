Il n’est pas encore sorti et pourtant, on sait déjà que GTA 6 sera le jeu de tous les excès. Avant même son annonce, le jeu faisait énormément parler de lui et le moindre geste de Rockstar était interprété comme un indice ( c’est toujours le cas ). Mais lorsque le premier trailer a été dévoilé, ça a été un véritable raz-de-marée. À l’heure actuelle, la vidéo a été vue plus de 231 millions de fois, et pourtant, malgré ce très beau record et les milliers d'analyses qui existent déjà sur la toile, des détails sont complètement passés sous le nez de tous et ont été remarqués il y a peu.

Une nouvelle vidéo de GTA 6 fait surface et dévoile de nouveaux détails

Sans crier gare, une nouvelle version du trailer de GTA 6, de bien meilleure qualité, a été republiée sur la plateforme chinoise Bilibili qui dispose d’une meilleure compression que YouTube, à condition de payer un abonnement premium toutefois. En tout cas, avec un bitrate bien supérieur (17k pour Bilibili contre 10k pour YouTube), les fans ont pu apercevoir des détails qui étaient passés sous les radars sur le trailer originel, et qui témoignent clairement du travail colossal de Rockstar. La maison mère du studio n’a eu de cesse de le répéter : GTA 6 sera hors-normes et ultra réaliste.

On a déjà pu le constater avec GTA 5, Red Dead Redemption 2 et le trailer de GTA 6, Rockstar aime les petits détails. Avec cette nouvelle vidéo, les fans ont en effet découvert une minutie que l’on n’aurait pas forcément imaginée. À l’heure où ses lignes sont écrites, il existe déjà pas mal de comparatifs. On peut ainsi remarquer que les textures sont bien plus détaillées que ce que le trailer YouTube laissait croire. Le sable est en relief et reste coller sur la peau des pnj, on peut remarquer des vergetures sur les cuisses d’une femme ou encore du relief sur les lèvres d’un personnage, les texture du cuir d'une voiture ou même de la peau de l'héroïne dans ce même véhicule. Ce ne sont ici que des exemples, mais les détails fourmillent.

Un vrai jeu next gen ?

Plus que jamais, GTA 6 devrait donc mettre la barre très haute graphiquement et promet d'être tout bonnement démentiel sur ce point là. Red Dead Redemption 2, dernier-né du studio, est déjà un exemple intouchable en termes de détails, des animations aux infimes et subtils éléments graphiques ou de gameplay inattendus renforçant le réalisme. D’autres productions sont aussi très fortes dans le domaine, comme The Last of Us 2 par exemple, qui n’a eu de cesse de nous surprendre bien des années après sa sortie, les joueurs découvrant des animations uniques ou des micro détails pourtant importants pour renforcer le réalisme et rendre le jeu vivant.

GTA 6 devrait donc suivre cette voie. Celle des gigantesques productions qui nous en collent plein les mirettes. En tout cas, on n’en attend pas moins de ce qui s’annonce déjà comme un futur monument. Pourtant, passer derrière GTA 5 va être extrêmement compliqué. La fanbase est titanesque avec plus de 200 millions d'unités vendues depuis son lancement et plusieurs générations de consoles traversées. Les attentes sont au moins aussi démesurées que les records de la licence. Verdict dans quelques mois puisque sauf si report de dernière minute, GTA 6 est attendu pour la fin de l’année 2025 sur PS5, Xbox Series et certainement PC.

(ci-dessous, le trailer YouTube d'origine)

source : X