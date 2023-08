Les leaks de GTA 6 ne sont pas bien vieux et le hacker est en plein procès. De nouveaux éléments viennent de tomber et l'histoire derrière ce piratage est totalement lunaire.

Tout le monde attend GTA 6, mais pour le moment, les seules choses auxquelles on peut se raccrocher, ce ne sont que des rumeurs, ici et là. Il y a aussi les déclarations de Take-Two, la maison mère, qui a, sans le vouloir, donné de sérieux indices concernant la date de sortie de GTA 6. Mais du côté de Rockstar, mis à part l’officialisation du développement, c’est le calme plat. Les seules informations tangibles que nous ayons eues jusqu’ici, ce sont des leaks (vidéos et captures d’écran) volés sur les serveurs de Rockstar suite à un piratage massif. Et si ça a fait plaisir à un grand nombre de fans de voir que le jeu est vivant, Rockstar a quant à lui ri jaune. Mais l’affaire est rapidement rentrée dans l’ordre.

Le hacker de Rockstar ne manquait pas de culot

Le hacker, un jeune adolescent appartenant visiblement au groupe Lapsus, connu pour des cyberattaques plus ou moins importantes, s’est fait arrêter quelques jours après avoir piraté Rockstar et dévoilé des images de GTA 6. D’ailleurs, l’entreprise américaine n’était qu’une victime parmi tant d'autres puisque le jeune homme aurait également attaqué Uber et la société financière Revolut. Et ce ne sont ici que des affaires récentes. Dernièrement lors d'une précédente séance du procès, l’adolescent a été déclaré psychologiquement inapte à poursuivre son procès et à subir ses éventuelles sanctions. En d’autres termes, le procès suit son cours, sans le jeune hacker et il devrait passer entre les mailles du filet.

Aujourd’hui, un nouveau rebondissement, plutôt lunaire, dans l'affaire de GTA 6 vient de secouer les jurés. Il a été prouvé que le hacker a piraté les serveurs de Rockstar depuis une chambre d'hôtel dans laquelle il était assigné et surveillé. L'accusé était en effet en liberté conditionnelle, et obligé de séjourner dans un hôtel à Londres pour sa propre sécurité puisqu’au moment des faits, il était pris pour cible par un groupuscule de hackers rivaux.

C’est donc depuis une chambre d'hôtel et sous surveillance, qu’il a été pris en flagrant délit de piratage et en possession d’une télécommande Amazon Fire Stick, d’un clavier, d’une souris et d’un smartphone. Le jeune homme aurait ainsi piraté Rockstar et commencé à les faire chanter. Lors de sa cyberattaque, il aurait par ailleurs diffusé un message menaçant sur la chaîne interne de l’entreprise avant de demander une rançon aux patrons de la boîte et un rendez-vous sur le réseau social Telegram, en affirmant que si ses demandes n’étaient pas acceptées, il irait diffuser le code source de GTA 6 sur le net.

GTA 6 n'a pas été impacté, tout va bien

La suite de l’histoire, on la connaît. Aucun code source ne sera finalement diffusé malgré les rumeurs et le jeune homme sera arrêté. Une histoire totalement lunaire qui soulève beaucoup de questions concernant la cybersécurité. Heureusement, il y a eu ici plus de peur que de mal finalement, même si le délit et les dommages sont évidents.

Quoi qu’il en soit, Take-Two et Rockstar avaient dit de concert qu’aucune donnée sensible n’avait quitté l’entreprise et que le développement de GTA 6 ne serait pas impacté. Pour l’heure, on ne sait toujours pas quand le jeu sortira, ni même quand il se décidera enfin à se montrer. Les fans espèrent avoir des nouvelles d’ici la fin de l’année pour le dixième anniversaire de GTA 5, mais rien n’est moins sûr. Pour l’heure, Rockstar est au travail et la boîte essuie de plein fouet les polémiques lancées suite à l’annonce du remaster de Red Dead Redemption. Difficile d’être partout en même temps.