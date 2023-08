GTA 6 sera t-il une révolution ou une simple évolution ? Il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, les attentes sont immenses. Mais voilà, malgré la hype, certains s'inquiètent de la direction que le titre pourrait prendre après les nombreux de départs chez Rockstar Games. Cette nouvelle annonce ne va peut-être pas rassurer certains...

Un nouveau bouleversement dans la création de GTA 6

Entre 2016 et aujourd'hui, Rockstar Games a dû continuer sa route sans certaines têtes pensantes du studio. Leslie Benzies, l'ancien président de Rockstar North, a été le premier à prendre le large. Depuis, l'homme a fondé sa société et a lancé l'énorme projet Everywhere. Quatre ans plus tard, c'est Dan Houser, le co-fondateur de l'entreprise et de la franchise Grand Theft Auto, qui a mis les voiles pour une nouvelle aventure. Un départ extrêmement commenté sur la Toile et par toute l'industrie, surtout avec un GTA 6 en développement depuis au moins sept ans.

Trois ans après ce départ, c'est au tour de Michael Unsworth, vice-président de l'écriture, de voguer vers d'autres horizons. Aucun communiqué de presse à l'heure d'écrire ces lignes, mais une banale mise à jour de son compte LinkedIn. « Mike est un écrivain accompli qui a passé plus de 16 ans à travailler pour Rockstar Games. Il a officié en tant que responsable créatif sur certaines franchises de jeux vidéo les plus adulées par la critique, et ayant connu le plus grand succès commercial de tous les temps » (via RockstarIntel). Un coup dur pour Rockstar Games et probablement pour GTA 6.

Michael Unsworth a travaillé sur tous les jeux du studio depuis GTA 4, et il est apparu en tête des crédits de Red Dead Redemption 2 avec Dan Houser et Rupert Humphries en tant qu'auteur du scénario. Un soft acclamé en très grande partie pour sa narration. Étant donné que l'histoire de GTA 6 n'est probablement pas bouclée, sans compter les réécritures potentielles, on peut légitiment de s'inquiéter pour la suite du développement.

Crédits : The Game Awards via Rockstar Intel.

Un ton beaucoup plus lissé ?

Ce nouveau départ est d'autant plus préoccupant que les joueurs se posent des questions sur le ton du prochain GTA 6. En effet, la franchise Grand Theft Auto est réputé pour sa satire féroce du monde. Mais surtout des États-Unis. En 2018, Dan Houser était heureux que le futur épisode ne sorte pas sous la présidence de Donald Trump. La raison était somme tout logique : la difficulté de créer une fiction avec une réalité aussi absurde.

« La progression libérale (au sens progressiste, ndlr) intense et le conservatisme intense sont tous les deux très militants et très en colère. Cela fait peur et c'est en même temps étrange. De plus, les deux courants virent de temps en temps vers l'absurde. Il est difficile de créer de la satire pour ces raisons. Certaines des choses que vous voyez (dans la vraie vie) sont de toute façon naturellement au-delà de ce que la satire pourrait imaginer. Le jeu serait démodé au bout de deux minutes tellement les choses vont vite ».

Sans des plumes telles que celles de Dan Houser et Michael Unsworth, ou Laslow Jones qui a aussi quitté Rockstar après 20 ans dans la boîte, il y a donc un risque à ce que GTA 6 soit plus sage que ses aînés. Au point de perdre totalement ou partiellement l'identité de la licence ? Réponse entre avril 2024 et mars 2025, si tout va bien, fenêtre durant laquelle le jeu doit sortir. Une future révolution ou une évolution ? Wait & see...