Si Take-Two Interactive est très confiant au sujet de GTA 6, un ancien game designer de Rockstar Games l'est tout autant et promet que le jeu devrait décrocher des mâchoires.

GTA 6 est toujours sur les rails pour une sortie à l'automne 2025, et ce n'est pas un bruit de couloir mais bien une déclaration officiel de Take-Two Interactive. « Rockstar continue d'investir dans la franchise et prévoit de sortir Grand Theft Auto VI à l'automne de l'année civile 2025 » a déclaré l'éditeur en septembre dernier. C'est l'un des jeux les plus attendus de l'année prochaine et même de la génération PS5 / Xbox Series X|S tout court. Et après la grosse claque assénée par Red Dead Redemption 2 pour beaucoup, les attentes sont immenses. Mais visiblement, GTA 6 fera date dans l'histoire et Rockstar Games s'est assuré de se surpasser comme jamais pour repousser les limites. Vous n'êtes pas prêts !

GTA 6 risque d'asséner une immense claque

Pour Strauss Zelnick, l'enjeu avec GTA 6 est de créer une expérience jamais vue auparavant. « Il s'agit de créer une expérience que personne n'a jamais vue auparavant, et Rockstar Games cherche la perfection » a lâché le PDG de Take-Two Interactive qui est évidemment dans son rôle. Aujourd'hui, c'est un ancien game design de R*, Ben Hinchliffe, qui s'est permis de faire grimper la hype autour de GTA 6 sur la chaîne YouTube GTAVIoclock.

D'après lui, le studio a « monté la barre encore d'un cran en termes de réalisme et de comportements des PNJ, ce qui épatera la galerie et fera parler de lui pendant de nombreuses années après le lancement de GTA 6 ». Cette quête de réalisme, ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque puisque Strauss Zelnick avait même laissé entendre que l'utilisation de l'IA pourrait être utile pour renforcer l'intérêt des personnages croisés dans le jeu. D'ailleurs, un leak récent témoigne de la démesure de GTA 6 qui pourrait avoir jusqu'à 1368 événements aléatoires. À titre de comparaison, il y en a 400 à 500 pour Red Dead Redemption 2 et 150 pour GTA 5.

Selon Ben Hinchliffe, Rockstar Games veut aussi accorder bien plus de liberté aux joueurs lors des missions de GTA 6, et ainsi probablement se débarrasser des critiques autour de Red Dead Redemption 2. En effet, si le titre de cowboys a ébloui sur bien des aspects, il a pu décevoir par moments en raison de la linéarité et de l'absence d'approches dans les quêtes. Une des missions les plus marquantes de RDR2 avait d'ailleurs été critiquée par Bruce Straley (Uncharted 2, The Last of Us). « Ils ont besoin que je fasse ce dont l'histoire à besoin pour avancer et ils ôtent continuellement mes choix » avait-il dit.

Source : GTAVIoclock.