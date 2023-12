Depuis la diffusion du tout premier trailer de GTA 6, l'excitation est à son comble et les attentes sont grandes concernant une éventuelle présence du jeu sur la Nintendo Switch 2. Cependant, il serait sage de ne pas se faire trop d'illusions à ce sujet.

Dans leur dernière vidéo de questions-réponses, l'équipe de Digital Foundry s'est penchée sur le très attendu GTA 6, abordant notamment les plateformes susceptibles d'accueillir le jeu. La Nintendo Switch 2 a rapidement occupé une place centrale dans ces discussions. Cependant, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. Bien que rien ne soit officiel, il est important de rappeler le sérieux et l'expertise technique de l'équipe de Digital Foundry.

GTA 6 sur Nintendo Switch 2, ce n'est pas gagné

L'équipe de Digital Foundry s'est montrée unanime : il est peu probable que le jeu soit disponible sur la prochaine console majeure de Nintendo. Bien que les spécifications officielles de la Switch 2 n'aient pas encore été confirmées, Digital Foundry avait auparavant analysé en détail les performances hypothétiques de la console, en se basant sur plusieurs rumeurs concernant les puces Nvidia.

Dans cette analyse, Digital Foundry a exploré les rumeurs concernant la puce Nvidia qui pourrait alimenter la Switch 2. Tout en examinant les capacités potentielles de la console. Lorsqu'on leur a demandé si GTA 6 pourrait fonctionner sur la console à venir, Richard Leadbetter a commencé en affirmant que cela serait "très, très difficile à réaliser". Il a ensuite précisé que "même sur la Switch 1, Rockstar a été très sélectif quant aux jeux qu'il a portés dessus".

Oliver Mackenzie a ensuite développé les propos de Richard, en soulignant que GTA 6 possède "un modèle d'éclairage qui pourrait ne pas bien fonctionner sans RT (Ray Tracing), et la Switch [2] ne sera probablement pas assez puissante pour gérer tout ce raytracing". Il a ajouté que le niveau de simulation dans GTA 6 est "tout à fait autre chose" et ne croit pas que la Switch 2 sera capable de supporter la technologie présentée dans le jeu. Pour de nombreux joueurs, cette perspective était assez évidente de toute façon.

Une console pas assez puissante ?

Ainsi, bien que la Switch 2 soit considérée comme un "véritable bond générationnel" par rapport à la console actuelle de Nintendo, elle pourrait ne pas être suffisamment performante pour exécuter le dernier titre phare de Rockstar, GTA 6. Néanmoins, il faudra attendre une annonce officielle de Nintendo pour savoir de quoi la nouvelle console est réellement capable.

Il est suggéré que la Nintendo Switch 2 adoptera une SoC (System on Chip) NVIDIA. Potentiellement basée sur l'architecture Ampere, ce qui lui permettrait d'offrir une expérience de jeu beaucoup plus puissante. Une puce hybride Ampere-Lovelace est également mentionnée, capable d'atteindre des vitesses proches de la Xbox Series S en mode docké, et presque 15 % des performances de la Xbox Series X avec l'activation du DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA. Tout ceci reste évidemment des rumeurs.

La Nintendo Switch 2 pourrait aussi inclure un écran OLED. Avec des rumeurs indiquant que Nintendo serait en discussion avec Samsung Display pour fournir des panneaux OLED de nouvelle génération pour la console. Il pourrait y avoir deux modèles de la Switch 2 : un modèle uniquement numérique et un modèle capable de jouer des jeux physiques, avec le modèle plus cher doté d'un écran OLED.