Lorsque Rockstar a dévoilé le premier trailer officiel de GTA 6 courant septembre, les fans du monde entier sont venus décrypter la moindre information qu’elle contenait. En quelques minutes, le trailer nous balance une myriade de clins d’œil et de références à la culture Internet de ces dernières années, mais pas que. Des faits marquants, des événements insolites ou des vidéos virales ont ainsi été caricaturés et ça a fait mouche. Mais si nous autres joueurs avons bien ri, d’autres moins visiblement.

Rockstar menacé à cause de son trailer de GTA 6, ça devient lunaire

Le « Joker de Floride », de son vrai nom Lawrence Sullivan, ça vous parle ? C'est un malfrat bien réel connu notamment pour ses tatouages partout sur le visage. Jusqu’ici, personne ne le connaissait vraiment en réalité, jusqu’à ce qu’un personnage lui ressemblant apparaisse dans le trailer de GTA 6. Histoire de surfer sur la vague, Lawrence s’est dit qu’attaquer Rockstar et réclamer quelques millions de dollars serait une bonne idée. Lors de la parution de la bande-annonce, ce dernier a cherché à créer la polémique et a attaqué le studio en réclamant deux millions de dollars. Sans réponse du studio, le Joker est revenu avec une vidéo totalement lunaire pour menacer Rockstar et demander encore plus.

L’homme se met ici en scène, semblant sortir de derrière un buisson, puis vient face caméra s’en prendre à Rockstar. Il estime que le studio n'avait pas à le parodier de la sorte et il souhaite désormais avoir pas moins de 5 millions de dollars de dédommagement, sans quoi il mettra sa menace à exécution et lancera une action en justice si l’on en croit ce qu’il dit. « Vous jouez tous avec mon intelligence… C’est le dernier avertissement. J’en ai parlé avec mes avocats. On vous a demandé des comptes, on n'a jamais eu de réponse. Maintenant, je réclame cinq millions de dollars. Si vous ne répondez pas le 11 janvier à mon anniversaire, on lance des actions en justice. Rockstar, va parler à ton papa Take Two et donne-moi mon argent ». Voilà, voilà.

Bien sûr, on peut bien entendu comprendre que se voir parodier dans l'une des vidéos les plus vues de la planète, et peut-être même voir cette caricature apparaître dans le jeu final, ne doit pas être hyper amusant. Mais il faut aussi admettre que l'action est un poil opportuniste. Et surtout, la manière de faire les choses prête à sourire. Nous verrons bien où tout cela le mènera, rendez-vous le 11 janvier, on suppose ?