La carte de GTA 6 sera t-elle absolument démesurée par rapport à Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 ? Certains se sont posés la question et ont livré leur réponse en image.

Déjà plus de 186 millions de vues pour le premier trailer de GTA 6. Un chiffre ahurissant qui n'est cependant pas étonnant. On parle tout de même de l'une des plus grandes sagas de tous les temps, qui a pris un tournant inattendu avec les ventes stratosphériques de Grand Theft Auto 5. Depuis cette bande annonce, tout le monde donne son avis, partage ses attentes et ses théories sur ce que Rockstar Games prépare. Mais d'autres vont beaucoup plus loin et essayent de prendre de court le studio en révélant la map du jeu.

Voici la (presque) carte de GTA 6

Les informations autour de GTA 6 sont plutôt bien verrouillées... même si le jeu a été victime de gros leaks rarement vus jusqu'à maintenant. En attendant des détails officiels, des fans s'évertuent à reconstituer la map de Grand Theft Auto VI. Ou du moins le terrain de jeu que Rockstar Games pourrait offrir aux joueuses et joueurs dans la version complète du jeu. Pour cela, les fans en question s'appuient notamment sur le trailer et les fuites jusqu'à présent. Un projet amateur mais sérieux qui avance. Et justement, on a aujourd'hui une mise à jour de cette carte non officielle de GTA 6 en image. C'est difficile de se faire une idée, mais ce qu'il faut retenir avec les progrès effectués, c'est l'étendue du terrain du jeu.

Si l'on se base sur les travaux initiés par DuPz0r, qui a reçu de l'aide entre temps, la map de GTA 6 pourrait être plus de 2,5 fois plus grande que celle de Grand Theft Auto 5. Elle ferait 125km. Mais ça ne serait peut-être qu'un début, car il est difficile de savoir réellement ce que Rockstar Games.

D'après d'anciennes rumeurs, le carte risque peut-être d'être évolutive et pourrait donc s'agrandir au fur et à mesure. Et si la taille est importante, il faudra aussi obligatoirement que le monde soit vivant et que ce ne soit pas une régression par rapport à Read Dead Redemption 2. Mais pour le coup, le projet de reconstitution de la map de Grand Theft Auto 6 n'aide absolument pas à y voir plus clair sur ce dernier point. Pour rappel, GTA 6 sortira en 2025, peut-être à l'automne, sur PS5 et Xbox Series X|S. Une version PC ne serait disponible que plus tard.