On sait, on sait : on vous parle très souvent de GTA 6. Mais, tout comme vous, la hype nous gagne ! Alors, quand de nouveaux éléments nous permettent d'avoir une idée du contenu qui nous attend, on a envie de le partager avec vous. C'est le cas avec cette nouvelle création qui démontre, une fois de plus, que le nouvel opus concocté par Rockstar Games devrait repousser les limites des précédents volets.

Encore une preuve que GTA 6 serait énorme

« J'ai fait GTA 6 avant GTA 6 ». C'est ainsi que le créateur de contenu débute l'un de ses dernières vidéos, partagées sur YouTube. Plus concrètement, ce vidéaste y documente l'ambition de tout un groupe de modders, The Ambitioneers, qui devrait laisser les fans rêveur : il a recréé la map du prochain opus dans le dernier en date.

Pour mener à bien ce projet, les moddeurs se sont notamment appuyés sur le premier trailer du jeu, sorti il y a presque un an jour pour jour maintenant. Mais, le groupe a poussé le souci du détail plus loin encore. Comme Dark Space l'explique, pour être au plus proche de la réalité, il a fallu retrouver les lieux réels dont s'inspire ledit trailer afin de pouvoir les reproduire.

Pour être honnête, cette reconstitution n'est pas tout à fait complète. Certaines zones n'étant qu'aperçues, il n'a pas été possible de tout recréer à l'exactitude. Cependant, ce travail d'envergure donne déjà une idée de ce à quoi on pourrait bien avoir droit dans le prochain Grand Theft Auto. Tel quel, Dark Space montre qu'il faut environ 3min30 pour traverser Los Santos et un peu plus de 6 minutes pour parcourir le coin de Leonida, le tout en hélicoptère.

Dark Space prolonge même le plaisir en montrant de petites mises en scène recrées dans cette version GTA 5 de GTA 6. On y voit par exemple Lucia et son acolyte voler un coffre-fort, une situation qui s'inspire directement d'un ancien leak. En attendant le prochain opus, les fans ont donc de quoi se mettre sous la dent avec le précédent opus, que ce soit dans le jeu principal ou dans GTA Online.