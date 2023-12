GTA 6 a enfin fini par se montrer au grand jour début décembre, et il a fait baver tous les joueurs. Maintenant, il n'y a plus besoin de se fier à des rumeurs, on a enfin vu à quoi ça allait ressembler. L'un des éléments qui a le plus retenu l'attention, ce sont les deux protagonistes qui furent présentés : Lucia et Jason. Ils ont l'air charismatiques, mais on ne sait pas encore qui va s'occuper de les incarner. Néanmoins, ça vient peut-être de changer pour la jeune femme.

L'actrice de Lucia dans GTA 6 découverte ?

Sans surprise, les fans se sont adonnés à un véritable jeu de piste. En particulier au sujet de l'actrice jouant Lucia. Contre toute attente, elle aurait été débusquée. En tout cas, c'est ce que pensent certains utilisateurs du site GTA Forums. Ils ont fait une comparaison entre l'actrice Manni L. Perez et la protagoniste de GTA 6, et le bilan semble sans appel. Pour eux, c'est elle qui personnifie Lucia, et personne d'autre. Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais pour une poignée de fans, la ressemblance est troublante. D'autres sont beaucoup moins convaincus.

On est clairement dans le domaine de la théorie, et il n'y a aucune confirmation officielle. Néanmoins, la communauté ne se base pas sur rien. Par le passé, Perez a déjà prêté sa voix à un personnage de GTA 5, ce qui commence déjà à devenir plus intéressant. Mais ce qui a vraiment titillé la curiosité des joueurs, c'est quelque chose de plus ancien. Il y a deux ans, elle a signé un accord de confidentialité qui portait sur un projet majeur. Est-ce qu'il s'agit du sixième opus de la franchise légendaire ? Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais il faut avouer que ce n'est pas impossible.

Un dernier indice s'ajoute à tout ça. Manni L. Perez joue dans Law & Order: Special Victims Unit. Alors oui, dit comme ça, on se demande bien quel est le rapport. Dans cette série, on retrouve des personnalités comme Roger Clark, Steven Ogg, ou encore Ned Luke. Vous l'aurez peut-être deviné, mais ces derniers ont déjà travaillé pour Rockstar, et ils n'avaient pas forcément des rôles secondaires. Le studio est-il allé chercher l'actrice ici aussi pour qu'elle prenne le rôle de Lucia dans GTA 6 ? On va devoir patienter avant d'avoir la réponse, mais c'est un mystère pour le moins intrigant.