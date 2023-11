GTA est à nouveau victime de gros leaks, et ils ne révèlent pas seulement des informations sur cette franchise de Rockstar. Un autre jeu est concerné, et il est bien connu des joueurs.

Il y en a eu du mouvement dans la sphère Grand Theft Auto Actuellement, tous les regards sont tournés vers le trailer de GTA 6 qui sera révélé en décembre prochain. On va enfin avoir les premières images officielles de cette suite qui se fait attendre depuis plusieurs années. Le rendez-vous est fixé, et c'est un soulagement pour beaucoup. Mais pour certains joueurs, ce n'est pas assez. Ils essayent toujours d'en savoir plus sur les projets futurs de Rockstar, et visiblement, ils ont découvert des informations plutôt intéressantes.

Le retour d'une franchise Rockstar très attendue par les fans ?

Quand des leaks se produisent, cela provient soit d'insider, soit de dataminers. Et une fois encore, ce sont bien ces derniers qui sont à l'origine de la fuite concernant GTA 5 et un autre jeu. En fouillant la base de données de Grand Theft Auto 5, des mentions à un contenu Cops N' Crooks ont été trouvées. Un DLC qui aurait inclus des rôles spécifiques à sélectionner comme Soldat ou Hacker et qui aurait dû être disponible via une mise à jour de GTA Online. L'extension n'a cependant jamais été officialisée par le studio, mais elle serait bien réelle. L'idée aurait toutefois été abandonnée suite à la mort de George Floyd en 2020.

Ensuite, il y a des traces d'un certain Bully 2. Pour les retardataires, il s'agit de la suite très attendu du jeu sorti à l'origine en 2006. Le studio était bien parti pour aller jusqu'au bout du projet, mais au bout de deux ans, il fut annulé. Depuis, la firme n'en a plus jamais reparlé, et le fait qu'il soit ressorti dans ce leak n'est peut-être qu'une coïncidence. Dans le cas contraire, la communauté deviendra complètement folle. La petite référence à Bully a d'ailleurs agité une partie des fans, mais la plupart se doutent qu'on a sûrement affaire qu'à un simple oubli.

Crédits : billsyliamgta via X.

Un DLC GTA 5 Online, Bully 2 et Vice City dans Grand Theft Auto 6 ?

De son côté, GTA 6 a fait l'objet d'un nombre de rumeurs incalculable. Au bout d'un moment, on ne savait plus qui croire, puisque rien n'était confirmé par Rockstar. Néanmoins, un leak a récemment été rapporté, et il concerne la carte du sixième opus. Concrètement, on s'est toujours douté qu'elle serait massive, ou en tout cas plus grande que Los Santos dans le 5. Eh bien, de toute évidence, elle est véritablement colossale. Souvenez-vous, des clips de GTA 6 avaient fuité, montrant une version early du jeu. Sur chacun d'entre eux, on pouvait voir des coordonnées. Il n'en fallait pas moins pour qu'un utilisateur du nom de JasonFromGTA6_2 s'en empare pour nous concocter la carte du titre.

Notre homme a fait une intervention sur X pour nous montrer le résultat de ses recherches, tout en les comparant à la map de GTA 5. Pour information, les zones vertes symbolisent les lieux dont on ne sait encore rien. Si ça se confirme, et ce n'est vraiment pas sûr, alors oui, nous aurions affaire à une carte absolument gigantesque. Elle pourrait même faire revenir Vice City et d'autres régions qui l'entourent, ce qui serait un rêve devenu réalité pour une poignée de fans. Allons-nous avoir le fin mot de l'histoire en décembre ? Affaire à suivre.