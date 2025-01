GTA 6 est certainement l'un des jeux à venir les plus attendus. Il a en tout cas reçu cette distinction aux Golden Joystick Awards et aux Game Awards 2024. Des millions de joueurs guettent le moindre signe de vie du prochain mastodonte de Rockstar. Alors quand de nouveaux leaks présumés du jeu apparaissent, c'est toute la Toile qui s'enflamme, et ceux qui nous intéressent ici ne font naturellement pas exception.

De nouveaux leaks de GTA 6 mettent le feu à l'engouement des fans

Plus d'un an après le premier trailer officiel de GTA 6, qui avait leaké avant l'heure, forçant Rockstar à agir, le studio et son éditeur Take-Two s'obstinent à garder un silence qui joue avec les nerfs des fans. Bon gré mal gré, ceux-ci se nourrissent de la moindre nouvelle information à son égard. Tel est le cas des nouveaux leaks présumés de GTA 6 qui sont récemment apparus sur la Toile.

Ces derniers semblent être des photos présentant une image alléguée de GTA 6 sur un téléviseur, avec un devkit de la PS5 à côté. Cela a suffi pour que les fans se fendent en spéculations, en allant même jusqu'à comparer la fenêtre sur la photo et celles des bureaux de Rockstar à San Diego, et les deux semblent cadrer. L'image du jeu semble en tout cas présenter Lucia, l'un des personnages que nous pourrons incarner dans le sixième opus de la franchise de grand banditisme.

Même si la qualité de la photo et de l'image du jeu laissent à désirer, certains fans ont pointé du doigt une qualité graphique très loin de ce qu'a présenté le premier trailer de GTA 6. D'autres estiment que cette image leakée ressemble à s'y méprendre aux éléments rendus publics via l'énorme leak de 2022. Enfin, nous ne sommes pas à l'abri d'un faux leak pour attiser l'engouement des fans.

Aux dernières nouvelles, GTA 6 devrait bien sortir fin 2025, mais pourrait aussi faire l'objet d'un report en 2026. Est-ce que ce prétendu leak peut être vu comme un signe que le jeu tant attendu n'est pas encore prêt pour une sortie cette année ? Il faudra attendre, faute de mieux, une annonce plus officielle de Rockstar ou Take-Two pour en avoir la certitude.

