GTA 6 continue de déchaîner les passions, même sans communication officielle de Rockstar. Régulièrement, le sixième épisode numéroté de la licence la plus rentable de l’histoire du jeu vidéo refait les gros titres avec des rumeurs plus ou moins crédibles. Si celle autour d’un rachat du studio étoilé par Sony lancée par un inconnu a de quoi prêter à sourire, celle du jour nous vient d’un membre éminent et bien connu de la communauté des jeux R*. Annonce, fenêtre de sortie, contenu coupé, voici toutes les dernières infos potentielles.

La réputation du leaker Tez2 n’est plus à faire au sein de la communauté Rockstar. L’insider a en effet à son actif plusieurs informations justes autour des différents jeux du studio depuis de nombreuses années. Alors quand il lâche de nouveaux détails autour de GTA 6, ça fait le buzz. On rappelle néanmoins que s'il a bonne réputation, toutes les informations qui suivent son à prendre au conditionnel jusqu'à une éventuelle officialisation. D'après lui, la grande révélation autour du jeu aurait lieu cette année. Des propos qui vont dans le sens de Tom Henderson, qui promettait il y a encore quelques jours que « la plus grosse annonce de tous les temps » pourrait avoir lieu fin octobre/début novembre 2023 juste avant les prochains résultats fiscaux.

Toujours selon les dires du fameux Tez2, Rockstar ciblerait alors une sortie d’ici les fêtes de fin d’année de 2024 pour GTA 6. Cependant rien ne serait joué et les développeurs pourraient repousser l’échéance au début 2025. L’insider explique que la politique de retour au bureau actuellement mise en place par le studio déplaît en interne. Les critiques seraient aussi nombreuses que vives et auraient pour conséquence la perte de talents au sein des effectifs. Une force de travail en moins qui aurait alors un impact direct sur le processus de développement. Cependant, Rockstar pourrait être en mesure d’éviter de retarder la sortie de GTA 6. Une solution s'offrirait au studio : couper encore plus de portions du jeu pour les proposer sous forme de DLCs après le lancement du jeu.

Vers du contenu coupé ajouté sous forme de DLC ?

Ce ne serait pas tant une surprise, puisque la journaliste Jason Schreier révélait en juillet dernier que le studio a dû revoir ses ambitions à la baisse. Selon ses sources, les développeurs prévoyaient en effet de concevoir le plus gros jeu de la franchise à ce jour. Connu sous le nom Project Americas en interne, il devait de base inclure de très grosses portions de l’Amérique du Nord et du Sud. Les équipes ont dû se raviser et se contenter d’une carte de Vice City et ses alentours. Néanmoins, Rockstar souhaiterait mettre constamment GTA 6 à jour tel un jeu service avec de nouvelles missions et villes ajoutées régulièrement.

Le journaliste affirmait néanmoins que la map monde serait très vaste avec plus de zones et de terrain de jeu que n’importe quel autre épisode de la licence. Reste maintenant à savoir si le studio va couper encore plus de contenu avant le lancement ou non. Pour mémoire, GTA 6 prendra place dans une Vice City moderne. Le jeu mettra en scène deux protagonistes : une femme latino-américaine et un homme qui formeront un duo à la Bonnie & Clyde. De gros leaks avaient dévoilé un premier aperçu du gameplay, des personnages et de quelques véhicules. Rockstar avait affirmé que les fuites conséquentes n’auraient aucun impact sur le développement et sur sa stratégie de communication.