C’était l’une des annonces les plus attendues de ces dernières années. Dix ans après le lancement de Grand Theft Auto 5, Rockstar est enfin prêt à lever le voile sur l’avenir de la licence. Le rendez-vous était donné ce mardi 5 décembre à 15h, heure française, mais les cryptobros auront gâché la surprise. Quelques heures avant sa diffusion officielle, le trailer de GTA 6 a leaké, contraignant Rockstar à revoir ses plans..

Le trailer de GTA 6 dévoilé à l'avance

10 ans et plus de deux mois. C’est le temps qu’il aura fallu à Rockstar pour annoncer GTA 6 après le lancement de l’épisode précédent. Des milliards de dollars empochés grâce au multijoueur et de multiples rééditions du cinquième opus plus tard, l’éditeur est fin prêt à passer à la suite. Une suite qui visait « la perfection et le réalisme » selon le grand patron de Take-Two, et il faut l'avouer, le moteur RAGE 9 fait des merveilles et cette première bande-annonce de GTA 6 nous en met plein les yeux.

La surprise a été gâchée avant l'heure. Dans la nuit du 4 décembre, la première bande-annonce officielle de GTA 6 s’est retrouvée dans la nature, plusieurs heures avant sa diffusion. La faute aux accros à la cryptomonnaie, qui ont décidé de gâcher la surprise avant l'heure pour des centaines de millions de joueurs afin de promouvoir leurs activités. Malheureusement, c'était un risque dès lors que Rockstar a partagé le lien de la vidéo. L'éditeur a décidé d'avancer la date de diffusion et révéler sa bande-annonce avant la date prévue.

Le prochain épisode de la saga s'appellera donc bien Grand Theft Auto 6 (au cas où vous en doutiez) et sortira en 2025, Rockstar jouant la carte de la prudence en ne n’avançant pas de date de sortie précise. Pour le reste, on retrouve une version moderne de Vice City, rythmée par les réseaux sociaux et un surtout clone de TikTok. Les joueurs incarneront donc bien deux personnages : Jason et Lucia, la toute première protagoniste latina de l’histoire de la licence. On nous avait promis un duo qui serait influencé par Bonnie & Clyde et les premières images semblent le confirmer. Le grand patron de Take Two promettait du réalisme et il n'a clairement pas menti, ce premier trailer de GTA 6 en met plein les yeux, l'attente en valait clairement le coup.

Quid du gameplay ?

Comme on pouvait s'en douter, ce premier trailer de GTA 6 introduit avant tout l'atmosphère du jeu, ses plages, ses fêtes, la jet set et sa petite dose de crimes. On n'en sait officiellement pas plus sur l'histoire en elle-même si ce n'est que les deux protagonistes semblent être un couple et que Vice City accueillera son lot de personnages lunatiques. On le savait, pour les nouveautés de gameplay, la taille de la carte et ces autres petits détails il faudra patienter encore un peu. Rockstar a pour habitude de planter le contexte avec une première mise en bouche avant de présenter petit à petit ses jeux. Est-ce qu'on en reverra davantage aux Game Awards 2023 ? Rien n'est moins sûr, l'éditeur n'ayant pas besoin de l'aura de l'événement pour créer le buzz autour de GTA 6.

Il y a cependant un autre point sur lequel GTA 6 suscitait beaucoup d'interrogations. Le journaliste de Bloomberg avait en effet révélé que Rockstar avait dû revoir ses ambitions à la baisse. L’idée était à la base de concevoir le plus grand jeu de la franchise en incluant de grosses portions de l’Amérique du Nord et du Sud. Ils se sont finalement ravisés au profit d’une carte principale axée autour de Vice City. La rumeur voulait cependant que Rockstar mette constamment le jeu à jour, tel un jeu service avec l’ajout de nouvelles villes et missions régulièrement. L’éditeur n’est visiblement pas prêt à donner plus de détails pour le moment, et la question restera sans réponse pour l’instant.