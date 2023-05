Dire que GTA 6 est le jeu le plus attendu de ces prochaines années serait un énorme euphémisme. Rockstar tente de conserver le mystère après les leaks massifs ayant inondé la Toile il y a de longs mois de ça. Depuis, les joueurs attendent impatiemment une annonce officielle, ou à défaut de nouvelles fuites du jeu à un état plus avancé. Dans un cas comme dans l’autre, il leur faudra patienter un peu plus longtemps. Cependant, le futur blockbuster est à nouveau sur toutes les lèvres ce weekend à la suite d’une déclaration d’un « insider » laissant entrevoir une fonctionnalité qui pourrait fortement être appréciée. On fait le point sur cette nouvelle rumeur.

Du surf dans GTA 6 ? La folle rumeur du weekend

Si les leaks de GTA 6 se comptent par centaines, les nouveautés propres au prochain épisode de la licence ô combien lucrative sont encore bien nébuleuses. En décortiquant les vidéos diffusées en septembre dernier, les joueurs ont découvert que le sixième volet pourrait se parer d’un système de romance. Nous aurions alors le choix entre une relation platonique ou amoureuse entre le duo qui s’annonce dans la veine de Bonnie & Clyde. Ce serait certes une première pour la franchise, mais les fans s’attendent à des choses plus croustillantes. Alors quand Aleix Venturas, rédacteur en chef adjoint du site Rockstar Mag, évoque une nouvelle fonctionnalité, tout Internet et les réseaux sociaux s’enflamment.

Dans une série de tweets depuis supprimée, comme le compte de l’intéressé, celui considéré comme un insider par la communauté Rockstar a balancé l’air de rien que GTA 6 pourrait introduire la possibilité de surfer, activité incontournable de Miami et donc de Vice City. Plus concrètement, l’éditeur aurait une équipe de 20 ingénieurs uniquement dédiée à la physique de l’eau afin de la rendre plus réaliste que jamais. Il n’y va pas de main morte et a visiblement lâché que Grand Theft Auto 6 serait « en avance sur son temps ». Une déclaration qu’il justifiait par les investissements de Rockstar en matière de nouvelles technologies dédiées à l’eau.

Une fonctionnalité attendue, mais est-elle réelle ?

Le problème, c’est que ses propos ont depuis été déformés de toutes parts par des médias américains. Car si l’intéressé affirme bien que l’éditeur voit les choses en grand pour cette nouvelle technologie, il n’a jamais assuré savoir que le surf serait une nouveauté, au contraire. « Nous pouvons donc spéculer que le milieu aquatique occupera une place importante dans l'univers de #GTAVI et qu'un lot de nouveautés accompagnera cette nouvelle technologie comme la pratique d'un nouveau sport inédit dans la saga GTA, comme le surf, par exemple », avait-il alors écrit sur Twitter. Le mot « spéculer » avait toute son importance et pourtant il a entièrement été évincé Outre-Atlantique. Depuis, l’information se propage sans apporter la nuance des propos initiaux.

Est-ce qu’il pourrait y avoir du surf dans GTA 6 ? Bien sûr, ce serait même une nouveauté attendue de longue date par les joueurs. En revanche, même s’il peut voir juste, rien n’affirme actuellement qu’une telle fonctionnalité soit au programme. Ce qui semble se dessiner, c’est que Rockstar ne souhaite rien laisser au hasard et pousser les graphismes et la physique du jeu encore plus loin. Cela s'inscrit en tout cas dans l'ambition de l’éditeur à chaque épisode. Il faudra attendre une annonce officielle pour y voir plus clair. D’ici là, gare aux rumeurs.