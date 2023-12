Difficile d’avoir manqué l’événement l’année dernière, en septembre 2022, lorsque Rockstar a été victime d’une cyberattaque massive sur ses serveurs. Une faille de sécurité a permis au groupe Lapsus de s’infiltrer et de divulguer de nombreuses informations sur l’entreprise, en particulier sur GTA 5 et surtout sur GTA 6. Ce dernier a rapidement été diffusé sur Internet. Le hacker à l'origine de l’attaque a toutefois été rapidement arrêté, mais plusieurs rebondissements ont secoué l’affaire. Et cela se poursuit encore aujourd’hui.

L'affaire du piratage de GTA 6, totalement lunaire

Cet été, nous avons appris que le jeune homme avait piraté les serveurs de Rockstar et commencé à faire chanter l’entreprise, une triste routine dans ce type de pratiques, depuis une chambre d'hôtel, sous la surveillance des autorités. Le jeune homme avait été placé là pour être protégé d’un groupe de hackers rivaux. Lors de son procès, l’adolescent a été relaxé de la plupart des chefs d’accusation, les psychiatres ayant conclu qu’il n’était pas apte à recevoir son jugement. Cela n’a cependant pas empêché le jeune homme de refaire parler de lui récemment.

Il y a quelque temps, le jeune hacker commençait déjà à crier sur tous les toits que la première chose qu’il ferait en sortant serait de recommencer à pirater. Après avoir attaqué Uber, Rockstar et même Revolut, une entreprise financière, en extrayant des informations très sensibles et malgré le fait d’avoir évité d’être jugé pour ses crimes, le jeune homme cherche encore des ennuis.

Alors que l’affaire est en train de se clore une bonne fois pour toute, la juge en charge du dossier a décidé de placer le hacker dans un hôpital sécurisé. Selon elle et les psychiatres qui ont fait un premier bilan, l’adolescent serait totalement obsédé par le piratage et représenterait un danger sérieux pour le public.

Il sera donc placé dans un hôpital spécialisé le temps que d’autres médecins puissent le rencontrer et probablement juger s’il est apte ou non à vivre en société.

Le prochain hit de Rockstar va bien, mais il va falloir attendre

De son côté, GTA 6 va bien. Rockstar avait été rassurant lors de l'attaque sur ses serveurs et avait affirmé que rien ne serait bousculé. Depuis, GTA 6 a été présenté au monde avec un trailer qui a fait exploser la toile. De nombreux records sont déjà tombés, et tout le monde attend fermement la suite. Il faudra toutefois être patient puisque le jeu n'arrivera pas avant un bon 2025 si tout va bien. D'ici là, il devrait certainement se dévoilé davantage. Wait and see comme on dit.