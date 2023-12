Celle-là on ne l’avait pas venue venir. De nouvelles images et des extraits inédits de GTA 6 auraient été dévoilés à l’avance sur les réseaux sociaux. Rockstar commencerait déjà à faire le ménage.

C’est la petite surprise de ce samedi soir. A trois jours de la diffusion de la première bande-annonce de GTA 6, le jeu serait de nouveau victime d’un leak. Rien d’aussi massif que le piratage de Rockstar qui avait fait fuiter des centaines de vidéos de gameplay. Ce serait en revanche visiblement assez sensible pour que l’éditeur ne les fasse supprimer de X (anciennement Twitter) et TikTok à grands coups de réclamation de droits d’auteur.

Nouveau leak pour GTA 6

« Ah shit, here we go again », comme dirait l’autre. Depuis quelques heures plusieurs vidéos et images supposées de Grand Teft Auto 6 traînent sur la Toile. Beaucoup d'internautes pensaient que c'était un mauvais canular tant leur qualité laisse à désirer. Disons que des leaks depuis un vieux téléphone on n’y croit plus depuis longtemps et pourtant, Rockstar a fait supprimer les contenus en question assez rapidement à coups de DMCA (demande de droits d’auteur). De ce que l’on sait, les quelques extraits présumés de GTA 6 proviendraient d’un supposé testeur QA. On y aperçoit brièvement un panorama du centre-ville de Vice City, laissant entrevoir le chemin parcouru depuis les premières vidéos de gameplay leakées en septembre 2022. Le tout est montré avec un menu de debug, réservé habituellement aux développeurs.

Si les extraits en question sont supprimés petit à petit des réseaux sociaux, impossible de savoir s’ils sont réellement véridiques ou non, mais leur portée était suffisante pour semer le chaos sur Internet. Certains fans ont déjà commencé à tout analyser et décortiquer, comparant les immeubles, leur emplacement et leurs couleurs avec des images de GTA 6 issues du piratage de l’année dernière, trouvant plusieurs similitudes déconcertantes. Tout porte à croire que ces nouvelles images à la qualité médiocre sont réelles, mais on vous invite tout de même à lâcher les pincettes pour vous équiper d’une combinaison anti-fake juste au cas où. De toute manière, nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant d’avoir le fin mot de l’histoire.

Des images officielles pour bientôt

D'après les premières informations, le sixième épisode se déroulerait bien à Vice City. Les joueurs suivraient les aventures de Jason et Lucia, un duo qui s’inspirerait de Bonnie & Clyde. Si ces quelques nouvelles images supposées ne font pas honneur au jeu, le grand patron de Take-Two, la maison mère, promettait une production qui vise « la perfection et le réalisme » et assurait que rien ne serait montré avec le studio ne parvienne à atteindre son but. Rendez-vous le mardi 5 décembre à 15h00, heure française, pour découvrir la bande-annonce de GTA 6 et voir s'il n'a pas menti.