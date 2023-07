GTA 6 a été victime d'un énorme hack en septembre 2022, provoquant un véritable séisme dans toute l'industrie. Une tonne de leaks sont alors apparus sur le net, et les joueurs du monde entiers ont pu découvrir le jeu avant l'heure. Le hacker quant à lui, un jeune homme mineur à l'époque des faits, a été arrêté relativement rapidement. Il faut dire que ce dernier était déjà "connu" des services de police puisqu'il appartenait au groupuscule Lapsus$, un regroupement de hackers. Avec plus d'une douzaine de chefs d'accusation sur le dos, étalés sur plusieurs années, l'adolescent est actuellement en plein jugement, et le procès a pris une tournure inattendue.

Le procès prend l'eau ?

Piratage de Rockstar avec divulgation d'informations confidentielles et du chantage. Piratage de la société Uber, avec environ 3 millions de dollars de dommages. Vol d'informations sensibles de plus de 5000 clients lors du piratage de la société financière Revolut ou encore une demande de rançon de plus de 4 millions de dollars à une société de télécom britannique… l'adolescent, de 18 ans désormais, a un CV long comme le bras.

Des accusations graves qui plus est. Seulement voilà, après être passé devant les psychiatres, il s'avère qu'il n'est visiblement pas apte à recevoir son jugement. Les jurés ne pourront donc trancher que pour dire s'il a oui ou non participé aux actes dont il est accusé. En aucun cas le jeune homme pourra être considéré comme coupable ou non coupable. Il devrait donc s'en tirer avec trois fois rien, si ce n'est même rien du tout. Son acolyte de 17 ans en revanche, n'aura pas cette "chance" et sera quant à lui jugé pour ses crimes, même si, visiblement, il n'aurait pas participé à tous les hacks.

Et GTA 6 dans tout ça ?

Une bien mauvaise nouvelle, Rockstar et les autres sociétés qui ne pourront visiblement pas recevoir de compensation malgré les dégâts, le chantage et l'intrusion dans leurs systèmes. À l'époque, Take-Two avait affirmé qu'aucune donnée sensible n'avait normalement quitté le nid, même si le hacker prétendait visiblement le contraire en affirmant détenir le code source du jeu et de GTA 5. La maison mère avait toutefois déclaré qu'elle surveillerait l'affaire de très près et qu'elle renforcerait très rapidement ses systèmes de sécurité.

Pour ce qui est de GTA 6, le jeu avait eu mauvaise publicité à l'époque lorsque les leaks sont apparus en ligne. Des documents et des vidéos de builds en version alpha qui ont été vivement critiqués sur la toile. On se rappelle d'ailleurs que de nombreux acteurs du milieu se sont moqués des critiques en partageant eux aussi des images de leur jeu en cours de développement. Toutefois, ces fuites nous ont également permis d'en apprendre plus sur GTA 6. De nombreuses rumeurs ont ainsi été confirmées tandis que d'autres ont rapidement émergé par la suite. Reste désormais à voir si tout ceci sera officialisé prochainement. Rockstar a répété plusieurs fois vouloir prendre son temps et montrer le jeu seulement lorsqu'il sentira que c'est le bon moment. Les fans quant à eux, se rongent les ongles en attendant la suite et surtout, la date de sortie de GTA 6.