C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une récente découverte au sein du leak massif dont a été victime GTA 6 il y a deux ans. En plus d'un terrain de jeu proprement immense, Rockstar Games entendrait le remplir de manière colossale. Il se pourrait que l'ennui n'existe pas dans le vocabulaire de Vice City nouvelle génération, et que des mastodontes comme GTA 5 ou Red Dead Redemption 2 fassent pâle figure en comparaison.

GTA 6, ou le jeu de la totale démesure pour Rockstar ?

Dire que GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus (a priori) de 2025 est un doux euphémisme. Rockstar l'a très bien compris et entend mettre toutes les chances de son côté pour proposer son jeu le plus ambitieux à ce jour. Ce alors que le célèbre studio n'en manquait clairement pas dans ses précédents jeux. Aux dernières nouvelles, GTA 6 entend proposer le terrain de jeu le plus gigantesque jamais proposé par un jeu Rockstar, avec une tonne d'événements pour animer notre exploration de Vice City.

À ce sujet, le leak massif qui a frappé GTA 6 en septembre 2022 n'avait apparemment pas encore livré tous ses secrets. Une image récemment découverte nous fait ainsi miroiter pas moins de 1368 événements aléatoires dans Vice City. Comparé aux 400-500 événements de Red Dead Redemption 2 et les 150 de GTA 5, voilà un chiffre proprement démesuré. Ces rencontres aléatoires pourraient prendre différentes formes. Il serait notamment question de mini-quêtes sous-marines, d'autres concernant les... extraterrestres ou encore... des robots visiblement portés sur les plaisirs charnels.

Lucia et Jason, les protagonistes de GTA 6, auront donc visiblement bien des choses à faire en-dehors de leur propre histoire impliquant déjà certainement une quantité très généreuse de missions, auprès de nombreux interlocuteurs. Rockstar Games pourrait donc potentiellement nous proposer un monde ouvert colossal, mais bien rempli, pour nous y occuper des dizaines d'heures durant. Attention toutefois, cette donnée provenant d'un leak vieux de deux ans, les choses ont pu depuis changer, dans un sens comme dans l'autre. Il faudra donc attendre une présentation officielle our la sortie de GTA 6 si tout va bien courant 2025, a priori uniquement sur PS5 et Xbox Series.

L'ennui, un mot qui n'existe pas à Vice City ? © Rockstar Games

Source : GTA 6 Info sur X.com