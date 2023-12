Les développeurs de jeux vidéo traversent une période sombre. Suite au piratage d'Insomniac Games, qui a vu le leak d'une partie du jeu Wolverine, c'est maintenant Rockstar Games, le célèbre créateur de GTA 6, qui se retrouve dans une situation compliquée. Cette succession de fuites représente un véritable fléau pour la santé globale de l'industrie du jeu vidéo. Voici une explication détaillée de la situation.

GTA 6 et GTA 5 en ligne de mire

Suite à la méga-fuite de l'année dernière qui a vu plus de 100 Go de contenu de Rockstar Games se retrouver dans la nature, il semblerait que les dommages continuent. Des rapports récents indiquent que le code source complet de GTA 5, dont des extraits avaient déjà été divulgués, a été intégralement leaké, avec en prime du code Python récent de GTA 6 et tous les fichiers du jeu Bully 2, annulé depuis longtemps.

Plusieurs sources affirment qu'une quantité d'informations supérieure à celle du leak majeur de l'année dernière, qui avait révélé de nombreux détails sur GTA 6, a été divulguée. Ces données ont maintenant été partagées en ligne, comme le montrent des captures d'écran récentes. En fait, certains scripts relatifs à GTA 6 ont été repéré. Ils incluent des chaînes de texte faisant référence à des éléments du jeu. Pour le moment, il n'y a aucune raison de croire que cela nuira à Rockstar pour le développement. Fort heureusement.

Mais pas que...

Cette fuite inclut également chaque fichier relatif à Bully 2, la suite du jeu Bully de 2008. De nouvelles captures d'écran montrent également du code Python de GTA 6 ainsi que des matériaux conceptuels initiaux de GTA 5, comme une version originale de la carte du jeu. Ces fuites soulèvent des inquiétudes sérieuses quant à la possibilité de créer des tricheries sophistiquées, étant donné que le code source de GTA 5 est désormais public. Les hackers ont donc l'opportunité de s'adonner pleinement à leurs activités. Un ancien développeur se montre toutefois assez rassurant sur le sujet :

Même si la fuite du code source de GTA 5 est réelle (et je ne suis pas convaincu par la capture d'écran), cela n'aurait pas vraiment de conséquences. Le code a plus de 10 ans et est inutile. Peut-être que cela pourrait entraîner quelques tricheries pour le mode en ligne (sur PC), mais cela serait probablement tout.

Du côté de Bully 2, pour rappel, après le succès du premier jeu, les rumeurs sur le développement d'une suite ont commencé à circuler. Ces rumeurs ont été alimentées par des déclarations occasionnelles de développeurs de Rockstar et des indices trouvés dans d'autres jeux de Rockstar, suggérant qu'une suite était en préparation. Selon diverses sources, le développement de Bully 2 a commencé à un moment donné après la sortie du premier jeu. Cependant, le projet aurait été confronté à plusieurs problèmes, y compris des changements de direction créative et des priorités fluctuantes au sein de Rockstar Games. Ces défis auraient finalement conduit à l'annulation du projet.