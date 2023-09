GTA 6 n'est pas encore sorti, mais il est déjà considéré par beaucoup comme un futur hit. Bon, en vérité, il n'y a rien de vraiment surprenant à cela. Lorsque l'on mentionne Rockstar, on pense instinctivement à GTA et à ses disques en tous genres. Le cinquième épisode en est le parfait exemple, avec près de 200 millions de jeux vendus, une décennie de bons et loyaux services, et trois générations de consoles traversées sans broncher… Même lorsqu'il prend un coup comme récemment avec le remaster de Red Dead Redemption, Rockstar ne perd pas de son aura. Tout ce que touche Rockstar se transforme en succès. Bon après, ce n'est pas comme si le studio était hyperactif et sortait des jeux à tour de bras non plus à vrai dire. C'est peut-être bien là sa force d'ailleurs ?

Dans tous les cas, GTA 6 est déjà le jeu de tous les excès. Les rumeurs à son sujet sont nombreuses, on dit de lui qu'il proposerait la plus vaste zone de jeu jamais créée par le studio, que l'on visiterait plusieurs villes, ou encore que le jeu serait ultra réaliste. Take-Two avait d'ailleurs confirmé que Rockstar ne lâchera rien tant que son jeu n'atteindra pas la perfection. Rien que ça. Une nouvelle vague de rumeurs est récemment apparue sur le net. On prendra les pincettes habituelles, juste au cas où.

GTA 6 aurait recruté une très grande star américaine

D'après Audioviser, une source visiblement proche de Rockstar aurait affirmé qu'une immense star outre-Atlantique serait au casting de GTA 6. Il est en effet dit que Joe Rogan participerait au prochain hit de Rockstar en tant que présentateur radio. Peu connu chez nous, Joe Rogan est un ancien commentateur UFC et humoriste à ses heures perdues. Il anime activement un podcast Spotify, le « Joe Rogan Expérience» , qui est accessoirement le plus écouter au monde. Aux États-Unis, l'homme est une immense célébrité. Son podcast est un petit phénomène. Si cela s'avère vrai, Rockstar franchirait un pas de plus vers le réalisme.

La radio a toujours été une méthode que le studio utilisait pour établir un lien entre son jeu et le monde réel. Cependant, comme de nombreux joueurs le soulignent suite à la révélation de cette rumeur, il est plus probable que Joe Rogan soit copié et parodié au lieu d'être incorporé tel quel. D'autant plus que la star est plutôt controversée suite à de nombreux dérapages qui ne lui donne pas spécialement une très, très bonne image, malgré sa grande popularité. Et puis il ne faut pas oublier que GTA est avant tout une licence qui mise sur la satire du monde réel, et quand bien même de nombreux éléments réalistes sont incorporés pour donner de la véracité à l'ensemble, les jeux de la franchise en font généralement des caricatures. GTA 6, aussi réaliste et parfait qu'il vise à être, ne devrait pas déroger à la règle.

Joe Rogan - crédits Stacy Revere / Getty Images

Qu'elle est la date de sortie de GTA 6 ?

À voir donc, mais il va falloir attendre un moment avant d'avoir le cœur net. GTA 6 est attendu aux alentours de fin 2024, début 2025, bien que rien n'ait encore été officialisé. Take-Two a partiellement vendu la mèche en dévoilant ses projections financières dans les années à venir, et l'a même fait à deux reprises. Cependant, rien ne nous permet encore de certifier que GTA 6 sortira en 2024 ou 2025. On se contentera d'une grosse fourchette en attendant d'avoir des informations concrètes. Des murmures affirmant que le jeu serait présenté prochainement par ailleurs. Peut-être à l'occasion de l'anniversaire de GTA 5 qui arrive dans les semaines à venir. Affaire à suivre.