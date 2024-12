Strauss Zelnick, patron de l'éditeur de GTA 6, a en effet répondu dans le cadre d'une interview auprès de Conner Mather à quelques questions au sujet du prochain mastodonte de Rockstar Games. L'une d'elles était de « résumer son avis à propos du jeu en quelques mots ». Voici donc ce qui est spontanément venu au PDG de Take-Two.

Le patron de Take-Two croit dur comme fer en GTA 6

Cela fait plus d'un an que GTA 6 s'est illustré dans un premier trailer officiel. Les fans commencent à trépigner d'impatience de revoir le prochain jeu de Rockstar Games en action. Même s'il a été sacré « Jeu le plus attendu » en 2025 aux Game Awards 2024 comme ailleurs, il n'a profité d'aucune cérémonie pour se manifester. Faute de mieux, il faut se contenter de diverses déclarations de son studio ou du patron de Take-Two. Celui-ci n'a jamais manqué une occasion de vanter les mérites de GTA 6, que ce soit à travers des appels aux investisseurs ou durant des interviews.

La dernière en date dans cette catégorie nous provient de Conner Mather. Conscient que Strauss Zelnick ne pouvait pas lui en dire plus, il lui a simplement demandé de résumer en quelques mots son avis sur GTA 6. « Je pense qu'il sera extraordinaire et à la hauteur des attentes. Je pense que le jeu sera vraiment époustouflant ». Un terme pour rappel déjà utilisé par un représentant de Rockstar lorsque le jeu a reçu la récompense de jeu le plus attendu de l'année prochaine aux Golden Joystick Awards.

Une attente qui ne sera vraiment pas plus longue que prévue ?

Strauss Zelnick s'est en revanche bien gardé de dire quand nous aurons des nouvelles plus concrètes de GTA 6 ou pour en préciser la date de sortie. Il a cependant maintes fois assuré que la fenêtre de sortie courant automne 2025 devrait bien être respectée. Connaissant cependant les habitudes de Rockstar, certains estiment qu'un possible report à 2026 est à envisager. De même, malgré les réponses évasives du patron de Take-Two à ce sujet, le très attendu GTA 6 ne devrait en principe d'abord sortir que sur PS5 et Xbox Series, puis sur PC plus tard, une fois encore comme les précédents jeux de Rockstar.

Reste donc à voir si le titre sera bel et bien à la hauteur d'énormes attentes, tant de la part des joueurs que de celles d'une industrie qui semble trembler à l'idée de sortir un jeu dans la même période que ce véritable mastodonte que tout le monde surveille de très près.

Source : Conner Mather sur YouTube