Dans le seul et unique trailer de GTA 6 sorti l'an dernier, Rockstar et 2K avançaient une sortie dans le courant de l'automne 2025, a priori uniquement sur PS5 et Xbox Series. Les deux entités ont ensuite à plusieurs reprises maintenu que cette fenêtre de sortie serait respectée. Mais le doute persiste chez certains spécialistes, comme Jason Schreier, qui a exprimé son scepticisme à ce sujet chez Bloomberg ainsi que dans le cadre d'un podcast de Kinda Funny Games.

Une sortie en 2025 trop difficile à tenir pour GTA 6 ?

Alors que le premier trailer officiel de GTA 6 a récemment fêté son premier anniversaire, Rockstar et 2K jouent avec les nerfs des fans attendant impatiemment des nouvelles. Un tel silence radio engendre les spéculations les plus folles et fait monter un engouement déjà énorme autour d'un jeu qui risque de provoquer un séisme de magnitude colossale dans l'industrie du vidéoludique. À tel point que certains comme Jason Schreier estiment qu'il pourrait finalement ne pas sortir en automne 2025.

« Rockstar a toujours eu du mal à respecter les délais. Red Dead Redemption 2 a par exemple été repoussé au printemps 2018, puis en automne 2018. Cela remonte à six ans. Les jeux d'aujourd'hui sont encore plus complexes et denses. Je serais donc choqué d'apprendre que GTA 6 sortira bien en 2025. Je tablerais plutôt sur un report en 2026 ». De ce que l'on sait, le prochain bébé de Rockstar est en développement depuis de longues années, mais avec des ambitions proprement démesurées. Il faut en effet s'attendre à le terrain de jeu le plus gigantesque jamais créé par le studio. On pourrait y découvrir près de 1 400 événements aléatoires, contre moins de 500 dans Red Dead Redemption 2.

En compagnie de Lucia et Jason, le mot d'ordre absolu de GTA 6 serait la liberté totale, jusque dans la réalisation des nombreuses missions qui nous attendent. Le tout affiché avec un réalisme qu'on nous annonce « époustouflant » grâce au moteur dernier cri de Rockstar, le RAGE 9. Avec tous ces paramètres en tête, un report en 2026 ne serait finalement pas surprenant, même si certainement décevant. Mais Rockstar et 2K peuvent-ils défrayer la chronique, et surtout se le permettre ? Il faudra attendre des nouvelles plus officielles pour en avoir le cœur net.

Source : Kinda Funny Games sur YouTube