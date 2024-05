C’est le jeu le plus attendu du moment, si ce n’est de tous les temps lorsque l'on voit certaines réactions, GTA 6 fait encore parler de lui. Officiellement annoncé par Rockstar il y a de cela un petit moment déjà, le jeu est désormais bien silencieux. Il ne serait pas étonnant de voir le jeu se présenter dans les semaines et mois à venir d’ailleurs. Dans tous les cas, tout ce qui touche de près ou de loin au jeu devient un événement et dernièrement de nouvelles informations se sont retrouvées sur la toile.

Nouvelle floppée d'infos sur GTA 6, c'est ultra prometteur

Sortez vos pincettes, on entre en zones délicates. LegacyKillaHD, un insider souvent bien informé, mais qui s’est aussi plusieurs fois planté, nous affirme avoir de nouvelles informations importantes concernant le prochain gros jeu de Rockstar.

D’après ses informations, les deux personnages principaux, Lucia et Jason, seraient respectivement incarnés par Manni Perez (New York Unité Spéciale) et Dylan Rouke (Grey's Anatomy : Station 19). Les deux acteurs seraient donc derrière nos deux nouveaux protagonistes qui, on le rappelle, fonctionneraient avec une dynamique similaire à celle de Bonnie et Clyde.



Manni Perez (Lucia) et Dylan Rourke (Jason)

D’après les informations de LegacyKillaHD, GTA 6 serait également particulièrement dense avec de très nombreuses interactions possibles. Le jeu proposerait également pas mal d’activités complètes comme du baseball ou encore du football. En somme, on s’attend donc à un jeu bien plus fourni et réaliste qu'un GTA 5, ce qui coïncide avec les déclarations du PDG de la maison mère qui parlait de "perfection et de réalisme maximum". En ce sens, GTA 6 s’inspirerait apparemment grandement de Red Dead Redemption 2, notamment dans le souci du détail. Il est ici fait mention du port d’armes, limité à ce que nos personnages peuvent réellement porter. Pas d’inventaire magique à rallonge donc, en tout cas, sur le papier.

Il y a du neuf, mais les plans ne changerait pas

D’après l’insider, Rockstar serait aux anges et GTA 6 représenterait un véritable bol d’air frais. Beaucoup seraient apparemment heureux du départ de Dan Houser (sa remonte !)et d’une partie de l’ancienne équipe. Pourtant il y a peu, les voix se sont fait entendre lorsque Rockstar a pris des mesures concernant les méthodes de travail notamment le télétravail. Quoi qu’il en soit, le studio prendrait visiblement son temps pour peaufiner le jeu au maximum. Une partie du jeu, notamment le traitement de certains personnages secondaires ainsi que la séquence d’ouverture du jeu, aurait été entièrement repensée peu après les importants leaks de 2022. L’insider affirme toutefois que la fenêtre de sortie serait toujours pour 2025, aux alentours de la fin de l’année.

De très nombreux détails dont beaucoup vendent du rêve, mais qui pourraient aussi diviser, notamment en ce qui concerne le rapprochement avec Red Dead Redemption 2. Si le monde entier, dans sa majorité, s’accorde à dire que RDR 2 est l’un des meilleurs jeux de ces dernières années, beaucoup d’autres pensent que le jeu en fait trop, que son gameplay ultra réaliste est notamment un peu trop compliqué pour pas grand-chose. Toutefois, RDR 2 est aussi un exemple parfait de fignolage. Le souci du détail est colossal et se voit absolument partout. Rockstar a l’entière confiance de ses fans, et ce même si le studio n’a pour l’heure confirmé aucune des rumeurs. Wait and see comme on dit.