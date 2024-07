GTA 6 est une nouvelle fois au cœur des inquiétudes des joueurs et joueuses (et de toute l'industrie au regard des enjeux qu'il porte). Mais, une nouvelle annonce vient finalement éteindre le feu.

C'est LE jeu le plus attendu de toute la décennie. Grand Theft Auto VI promet déjà de tout rafler sur son passage à sa sortie l'an prochain. Malgré de nombreux leaks dommageables, les fans guettent encore et toujours la moindre information officielle sur le titre de Rockstar Games. Alors, certaines nouvelles ont de quoi inquiéter le public. Ce fut le cas encore tout dernièrement avec la promulgation d'une énième grève des acteurs aux États-Unis. Cela pourrait avoir une incidence directe sur les jeux en cours de développement... Mais, une bonne nouvelle vient nous rassurer au sujet de GTA 6.

Quel impact aura la grève de la SAG-AFTRA sur GTA 6 ?

Depuis des mois, on entend énormément parler de GTA 6. De nombreux leaks ont notamment dévoilé du gameplay, ainsi que le casting (encore hypothétique faute de confirmation) du jeu. On a déjà l'impression de connaître le jeu alors qu'il est encore loin d'être dans nos mains. Dès lors, l'attente se fait de plus en plus difficile.

C'est pourquoi, après l'annonce d'une nouvelle grève de la part du syndicat des acteurs et actrices pour défendre leurs droits notamment face à l'usage de l'IA, tout le monde s'est demandé comment cela toucherait le futur GTA 6. Prévu pour 2025, sans plus de précision dans l'immédiat, beaucoup craignent un report du jeu en raison des récents événements.

Mais une bonne nouvelle est apparue sur sur le site officiel du syndicat. En effet, on apprend que la grève ne devrait finalement pas toucher GTA 6. Du moins, il ne fait pas partie des productions directement concernés. Pour autant, l'entreprise est concernée, mais cela ne devrait pas avoir un impact notable sur la continuité du développement.

Capture d'écran du site web de la SAG-AFTRA en date du 29 juillet 2024.

Bien qu'il ne soit pas en grève, ce jeu est produit par une entreprise en grève. Si vous avez été engagé dans le cadre d'un contrat journalier pour lui, vous pouvez faire preuve de solidarité avec vos collègues syndiqués en choisissant de ne pas signer de nouveaux contrats pour ce jeu. Toutefois, vous pouvez travailler dessus et ne serez pas sanctionné pour cela. Consultez notre FAQ pour plus d'informations. Si vous avez encore des questions, contactez SAG-AFTRA à l'adresse [email protected] pour obtenir de l'aide.

Rockstar n'a pas directement commenté la situation par rapport à GTA 6. Malgré tout, cette découverte sur le site de la SAG-AFTRA vient rassurer tout le monde. Dès lors, il ne devrait plus y avoir à s'inquiéter pour le jeu. Le doublage devrait ainsi lieu dans les temps, si tant est qu'il ne soit pas déjà dans la boîte.