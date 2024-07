Pour l'heure, GTA 6 est prévu en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Une sortie annoncée par Take-Two Interactive et Rockstar Games eux-mêmes, mais qui pourrait être perturbée.

Take-Two Interactive est plus confiant que jamais à quelques mois du lancement de GTA 6. L'éditeur a multiplié les déclarations pour nous promettre une expérience « jamais vue » jusqu'à maintenant, avec une recherche de la perfection par les développeurs. Malgré cette assurance, l'éditeur s'est aussi dit inquiet face au review bombing que pourrait très bien subir le jeu. Une mauvaise publicité qui pourrait conduire à une catastrophe avec des répercussions à court, moyen et long terme. Mais on n'en est clairement pas là. Pour le moment, la société devrait être sur ses gardes car une récente annonce pourrait réellement tout changer.

GTA 6 bientôt en pause forcée ?

Take-Two Interactive et Rockstar Games ont donc convenu d'une sortie en 2025 pour GTA 6, sans plus de précision. Pas de fenêtre donc, mais il est probable que le jeu soit plutôt disponible vers la fin de l'année. L'éditeur communiquera en temps voulu, mais les plans pourraient bien être bousculés. À compter d'aujourd'hui, les acteurs qui participent aux jeux vidéo, que ce soit à travers une performance vocale ou physique, voire les deux, ont décidé de se mettre en grève. Après des mois de discussion, aucun accord n'a été trouvé pour répondre aux inquiétudes de ces derniers par rapport à l'utilisation de l'IA dans le jeu vidéo, y compris dans des titres tels que GTA 6 justement.

« Nous n'allons pas accepter un contrat qui permet aux sociétés d'abuser de l'IA au détriment de nos membres. Trop, c'est trop ! Lorsque ces entreprises voudront proposer un accord sérieux avec lequel nos membres pourront vivre - et travailler - nous serons là, prêts à négocier » a déclaré la présidente Fran Drescher (Une nounou d'enfer). GTA 6 sera t-il impacté ? Pour l'instant, oui, c'est clairement une possibilité étant donné que cela concerne des boîtes comme Electronic Arts, Disney et... Take-Two Interactive.

Un report de la sortie possible ?

« Franchement, c'est stupéfiant de voir à quel point ces studios de jeux vidéo n'ont tiré aucune leçon de l'année dernière. Cette industrie génère des milliards de dollars de bénéfices chaque année. La force motrice de ce succès est constituée par les personnes créatives qui conçoivent et créent ces jeux » a ajouté Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef dans ces discussions.

GTA 6 est-il donc vraiment menacé et pourrait-il voir sa sortie repoussée ? Cela dépend. À ce stade, tous les enregistrements des acteurs principaux doivent être finalisés, mais peut-être pas la totalité des doublages. Par conséquent, un report, même minime, n'est pas à exclure totalement. La situation pourrait néanmoins se débloquer peut-être plus rapidement qu'à Hollywood où les négociations ont piétiné pendant de longs mois. « Nous sommes déçus que le syndicat ait choisi de se retirer alors que nous sommes si près d'un accord. Nous restons prêts à reprendre les négociations » a expliqué la porte-parole Audrey Cooling, qui représente les producteurs, à Insider Gaming.

Source : SAG-AFTRA, Insider Gaming.