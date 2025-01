Un peu de GTA 6 plus tôt que prévu ? Un jeu qui n'a absolument rien à voir avec Rockstar refait surface, c'est totalement inattendu, vous allez voir ça.

L'industrie vidéoludique tremble à la seule idée de la sortie de GTA 6. D'un côté, le public l'attend avec une impatience peu commune ; de l'autre, les studios craignent de se retrouver face à ce mastodonte qui risque d'exploser tous les records. Pour autant, certains ont le goût du risque. Un jeu remarqué sur PlayStation fait une queue de poisson après les remontrances, on vous explique tout !

Un nouveau GTA avant GTA 6 ?

Il s'appelle GTA, mais pas Grand Theft Auto. On parle de Grand Taking Ages VI, une parodie qui n'a pas été du goût de tout le monde. D'abord apparue sur le PlayStation Store, cette création signée d'un certain studio Violarte, inconnu jusqu'alors, n'y a pas fait long feu. De fait, Sony n'avait pas attendu pou retirer le jeu de son store. La raison en était évidente : une comparaison trop flagrante avec GTA 6, et ce, jusque dans l’abréviation de son titre.

Mais, cela n’a pas arrêté le jeu. D’un part, le studio n’a pas encore totalement pris acte de cette sanction, puisqu’il affiche toujours la PS4 et la PS5 comme plateformes d’arrivée sur son site officiel. Mais, surtout, il n’affiche pas encore sa porte de sortie ! Si Grand Taking Ages ne devrait finalement pas arriver chez PlayStation, Violarte a trouvé une alternative.

Ainsi, ce “GTA 6” devrait être disponible sur PC via Steam. Cependant, ce comeback n'a été possible qu'à certaines concessions. Le studio a donc accepté de retirer le chiffre “6” du titre, d'en revoir la typographie et de gommer les mentions au jeu de Rockstar dans sa description. Grand Taking Ages peut donc être wishlisté sur la plateforme de Valve, en attendant sa sortie officielle en juillet 2025.

Quant à son contenu, on ne peut pas dire qu'il rivalise avec celui de la firme étoilée. S'il finit bien par voir le jour, ce FPS vous invitera à incarner un développeur en herbe qui souhaite devenir l'un des meilleurs de l'industrie. Cependant, il va devoir faire face à a réalité de manière très frontale. En plus d'améliorer votre studio, préparez-vous à donner du poing pour la bagarre avec les passants !

Logo originel de Grand Taking Ages VI, la parodie de GTA 6. © Violarte

Le jeu tiendrait plus de la parodie que du plagiat. Du moins est-ce le cas maintenant qu'il s'est distancié de l'esthétique du jeu Rockstar. La question de l'arnaque reste tout de même toujours vivace, d'autant plus après les tentatives répétées de vendre des jeux se faisant passer pour d'autres ces derniers temps. Il faudra attendre de voir si Grand Taking Ages va au bout de son développement. Et si c'est le cas… les joueurs pourront toujours dire qu'ils ont joué à GTA 6 sur PC avant sa sortie officielle !