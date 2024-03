GTA 6, c’est sûrement LE jeu le plus attendu de ces prochaines années. Le monument de Rockstar déchaîne déjà les passions, alors qu’il n’est prévu qu'en 2025 sur PC, Xbox Séries et PS5. On peut même dire que sa bande-annonce a « cassé internet ». Dans cet opus, on retrouvera un duo de nouveaux héros dans une ville inspirée par Miami. Dans le trailer, on a déjà pu en apprendre beaucoup sur ce nouvel univers, toujours calqué par le pire de l’Amérique et avec une bonne dose d’humour. Pour le gameplay, il faudra patienter encore un peu, mais les joueurs eux ont déjà leur petite idée sur les nouveautés qui pourraient pimenter Vice City. Et l'une des plus réclamées sur les forums spécialisés s'inspire directement de Red Dead Redemption.

Les fans de GTA 6 font leur petite liste

Chez Rockstar, comme dans bien d’autres studios de jeu vidéo, la recherche du réalisme devient de plus en plus remarquable. Comme on le voit déjà dans GTA 6, tout est fait pour imiter la réalité : les graphismes époustouflants, les références aux événements réels et les fonctionnalités toujours plus abouties. Il faut aussi que les braquages soient crédibles et laissent une grande marge de liberté aux joueurs. De leur côté, les joueurs sont déjà fait une liste de souhaits impressionnants pour contribuer à l'immersion : pouvoir placer quelqu’un dans un coffre. Si ça se trouve, Rockstar a déjà intégré cette fonctionnalité au titre, mais sans la montrer. En tout cas, l'idée a gagné en popularité au sein de la communauté.

Cette idée ne sort pas de nulle part, car elle est directement tirée du gameplay Red Dead Redemption 2 (autre titre de Rockstar), où il est possible de transporter des corps à l’arrière de son cheval. De manière générale, beaucoup de joueurs voudraient transposer des mécaniques du western dans GTA 6. Certaines personnes désireraient par exemple pouvoir traîner des PNJ avec des cordes ou des chaînes (comme avec le lasso de RD2). D’autres souhaiteraient revoir la roue des armes dans le nouveau Grand Theft Auto, qu’ils trouvent très pratique. Vous l’aurez sans doute deviné : Rockstar va avoir du mal à combler toutes les attentes, qui sont, avouons-le, sont plutôt démesurées. Cela dit, il fera certainement des surprises, car qui nous dit que ce gameplay tant convoité n'est pas déjà dans GTA 6 , toujours prévu en 2025.