Ladite recréation a en effet enflammé la Toile cette semaine, laissant croire qu'il s'agissait d'un nouveau leak de GTA 6. Un signe comme un autre que la communauté n'en peut plus d'attendre du nouveau du côté de Rockstar Games et Take-Two. Malheureusement pour eux, le fameux extrait issu d'une courte mais bluffante vidéo n'était que le fruit d'un développeur fan, mais définitivement talentueux.

Une recréation de GTA 6 illustre l'impatience des joueurs

Cela fait plus d'un an que GTA 6 s'est présenté dans un trailer qui a provoqué un véritable séisme, avec plus de 220 millions de vues à ce jour sur la chaine YouTube officielle de Rockstar Games. Depuis, mis à part quelques déclarations du studio ou de Take-Two, le silence radio est d'or. De nombreux fans trépignent d'impatience, mais tant Rockstar que son éditeur en sont bien conscients et semblent sciemment jouer avec leurs nerfs.

D'autres tuent le temps en attendant des nouvelles officielles de GTA 6 via diverses recréations, comme le premier trailer refait en live-action. Ici, il est question d'une recréation d'un morceau du jeu sur l'Unreal Engine 5, avec un résultat particulièrement convaincant. Réalisé par Long Long Time, celui-ci reproduit de manière particulièrement crédible un morceau d'une Vice City moderne, avec de très jolis effets de lumière en prime.

La recréation s'est montrée si fidèle que certains ont cru qu'il s'agissait d'un nouveau leak de GTA 6. En réalité, le développeur fan s'est simplement inspiré des énormes leaks qui ont frappé le jeu en 2022. Cela démontre en tout cas le grand talent de Long Long Time. Hélas, cela n'a fait que frustrer davantage les joueurs en manque de leur dose de GTA 6. Un problème qui sera bientôt résolu par Rockstar Games et Take-Two ? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, il faut se contenter d'une sortie a priori fixée dans le courant de l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series. Mais, là encore, une incertitude demeure, et l'ombre d'un potentiel report en 2026 se fait de plus en plus insistante. Tout ceci est cependant à prendre avec des pincettes en l'absence d'une confirmation officielle.

Source : X.com