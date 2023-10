Rockstar Games a confirmé depuis plusieurs mois l'existence du prochain GTA 6, mais pour autant, aucune autre information n'a été apportée par le studio. Pas de fenêtre de sortie, ni même de nom officiel en vérité. Et si la grande annonce était imminente ?

GTA 6 repéré en Australie, la sortie approche ? Attention...

Les fans de GTA 6 sont sur les starting-blocks, peut-être même un peu trop. La première semaine d'octobre, la Toile s'est enflammée à la suite d'un supposé teasing du jeu par Rockstar Games. Selon certains internautes, le fait que le studio ait posté une image de deux personnages devant le panneau Vinewood, en mettant en évidence les lettres VI, était un signe qui ne trompait pas. Pour d'autres, c'était une simple coïncidence.

Aujourd'hui, c'est la date de sortie qui refait parler d'elle. Quelques jours après ce « signe » de Rockstar, certains se sont rendus compte que GTA 6 avait été enregistré par l'organisme de classification australien. L'entité aurait ainsi attribué la catégorie MA 15+ en raison de la présence de violence et de sexe. Pour bien comprendre, l'équivalent chez nous serait le PEGI 16 que l'on donne aux jeux déconseillé aux moins de 16 ans.

Et c'est le premier élément suspect puisque GTA 6 écopera, à coup sûr, d'un PEGI 18 - R 18+ en Australie. Une supposition vérifiable avec les diverses fiches de GTA 5 sur le site de l'organisme de classification. Le compte X GTANet a repéré d'autres erreurs dans la saisie de ces classifications, car oui, il y en a plusieurs. L'une d'elles n'est d'ailleurs pas une demande qui provient de Rockstar Games, mais d'une société appelée RainReach.

Alors est-ce un fake ? Peu de place au doute, surtout qu'apparemment, tout le monde peut soumettre une demande auprès de l'organisme de classification. La condition a l'air plutôt simple : sortir la carte bleue. Ainsi, certains internautes un peu farceurs auraient déboursé entre 890 et 1210 dollars pour soumettre cette requête GTA 6. Un prix relativement salé pour s'amuser avec les fans très impatients de mettre la main sur le jeu après plus de 10 ans d'attente. Pour la sortie officielle de Grand Theft Auto 6, rendez-vous au mieux entre avril 2024 et mars 2025. Une fenêtre qui ne prend pas en compte de potentiels retards, qui ne sont pas à exclure malgré l'optimisme du PDG de Take-Two Interactive sur ce lancement.

Un mode en ligne révolutionnaire ?

Ce n'est pas la première fois, ni la dernière, que GTA 6 va faire l'objet de rumeurs folles. Dernièrement, un potin a circulé sur un jeu hors de prix qui serait vendu 150 dollars... en édition normale ! Bon, ne vous inquiétez pas, ça sent là encore l'énorme fake bien entendu. Et du côté des informations officielles ? Cet été, Rockstar Games a annoncé que Cfx.re, l'équipe responsables des plus grandes plateformes RP (roleplay) ainsi que des mods de Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto 5, avait rejoint le studio.

Au cours des dernières années, notre communauté créative a trouvé de nouvelle façons d'étendre les possibilités de GTA 5 et Red Dead Redemption 2, notamment grâce à la création de serveurs dédiés au RP, et nous avons observé tout ça avec enthousiasme. Afin de soutenir davantage ces efforts, nous avons récemment revu notre politique sur les mods afin d'inclure officiellement ceux créés par la communauté du jeu de rôle. En nous associant à l'équipe Cfx.re, nous les aiderons à trouver de nouvelles façons de soutenir cette incroyable communauté et d'améliorer les services qu'ils fournissent à leurs développeurs et leurs joueurs.

En d'autres mots, le possible mode multi de GTA 6 devrait être bien plus riche et évolutif. Mais c'est aussi prometteur pour tous les autres futurs jeux de l'entreprise.