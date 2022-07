GTA 6 fait une nouvelle victime. Après l’annulation des remasters de Red Dead Redemption 1 et de GTA 4, la prochaine grosse cartouche Rockstar aurait causé la mise en halte d’un projet attendu des fans.

Red Dead Redemption 2 Remaster aussi annulé à cause de GTA 6 ?

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui l’espéraient encore. Le le gros patch next-gen PS5 et Xbox Series X de Red Dead Redemption 2 ne verra pas le jour. Du moins tant que GTA 6 ne sera pas sorti. L’information nous vient d'un leaker réputé fiable ayant des sources très proches du dossier et des studios de l'éditeur. Dernièrement, des rumeurs faisaient état d’un éventuel Red Dead Redemption 2 Remaster, dans la même veine que le traitement qui a été accordé à GTA 5 sur la nouvelle génération de consoles.

Tout comme pour les versions remasterisées de Grand Theft Auto 4 et de Red Dead Redemption premier du nom, Rockstar aurait préféré annuler le projet pour se concentrer sur le développement de GTA 6. On ne va pas leur jeter la pierre, car 10 ans après la sortie du dernier opus de la saga, le développement semble s’éterniser. Cependant, dans un communiqué qui annoncé à demi-mots la mise à mort de Red Dead Online, Rockstar Games annoncé avoir pris conscience des enjeux de GTA 6 :