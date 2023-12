Avec une sortie en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, on a le temps de voir venir GTA 6 et d'en apprendre plus à son sujet. En attendant, un énième leak s'intéresse la durée de vie.

10 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Rockstar Games et Take-Two pour nous présenter GTA 6. Et encore, malgré toutes ces années, on a juste eu un trailer. Une bande-annonce certes très prometteuse, grâce à l'ambiance légère plus proche d'un Vice City, mais qui ne nous a pour ainsi rien appris ou montrer. Aucune séquence de gameplay mais la hype est quand même là. Grand Theft Auto 6 a l'air magnifique et devrait offrir un vaste terrain de jeu pour réclamer son titre de « roi du bac à sable ». Mais quid de la durée de vie ?

Un leak sur la durée de vie de GTA 6

Maintenant que GTA 6 a une fenêtre de sortie, qu'il a brisé des records absolus et enflammé la Toile, les éditeurs et constructeurs doivent déjà réfléchir un plan B pour leur calendrier. Il sera très compliqué, pour ne pas dire impossible, de se retrouver en face d'un tel mastodonte. Pour rappel, GTA 5 a vendu plus de 190 millions d'exemplaires à ce jour et ça devrait encore grimper. Vu l'engouement vis-à-vis de Grand Theft Auto 6, Rockstar Games et Take-Two pourraient espérer faire mieux. Même si les chiffres sont à nuancer. Il s'agit d'un cumul de toutes les versions disponibles sur trois générations (PS3, PS4 et PS5).

Un immense défi pour les équipes de GTA 6 qui sont extrêmement attendues au tournant, et qui devront délivrer une expérience massive. Après tout ce temps, il n'y a pas le choix. Jusqu'où les limites seront-elles repoussées ? Le plus loin possible, mais la durée de vie pourrait être plus courte qu'imaginée par certains. Selon le youtubeur et internaute Legacy Killa HD, Grand Theft Auto 6 sera moins long que Red Dead Redemption 2. Et la différence pourrait être assez notable.

D'après lui, la durée de vie de GTA 6 se situerait entre 35 et 40 heures pour l'histoire principale. C'est plus que le précédent opus, mais moins que RDR 2 et ses 50 à 60 heures pour le scénario. « De ce que j'ai entendu, c'est moins long que cela. Probablement 35 à 40 heures ». À noter que cette durée ne lui a pas été communiquée directement, mais qu'il émet une hypothèse sur la base que le jeu durera moins longtemps que Red Dead 2. C'est donc évidemment à prendre avec la plus grande des précautions, d'autant que le soft est loin d'être terminé.

Ca conviendra à celles et ceux qui n'ont pas envie de passer 100 heures dessus, et ça décevra les autres qui n'ont pas peur de rester une centaine d'heures sur un même titre. Et les joueuses et joueurs en quête d'un contenu infinie pourront toujours se rabattre sur GTA 6 Online. Aucune annonce à ce propos, mais Rockstar et Take-Two ne tireront pas un trait sur cette énorme rentrée d'argent.