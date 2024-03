GTA 6 est un jeu tout simplement monstrueux et les attentes à son égard sont énormes. Cela se reflète en interne, et il semble même y avoir du chaos dans les studios.

Depuis la diffusion de son premier trailer, le développement de GTA 6, le dernier volet de la célèbre série de Rockstar Games, est au centre de l'attention. Ce jeu suscite un intérêt qui va au-delà du simple divertissement. Touchant des aspects tels que la culture d'entreprise, la sécurité des données et l'économie du secteur. Tous les regards sont tournés vers cette production de grande envergure. D'autant plus depuis les rumeurs selon lesquelles sa sortie pourrait être repoussée à 2026.

GTA 6 suscite de l'inquiétude

La série Grand Theft Auto, connue pour sa satire de la société américaine, est l'une des franchises les plus rentables et attendues de l'histoire du jeu vidéo. Son prochain volet, se déroulant dans une version fictive de Miami, est vivement anticipé par une communauté mondiale de fans. Le succès commercial de la série est indéniable. Le précédent opus ayant vendu plus de 195 millions d'unités, se classant juste derrière Minecraft en termes de ventes. Ainsi, les attentes autour de GTA 6 sont immenses. Tant du côté des joueurs que des investisseurs de Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games.

Cependant, le développement de GTA 6 rencontre des défis majeurs. Récemment, une politique exigeant que les employés travaillent depuis les bureaux cinq jours par semaine a été instaurée, rompant avec l'arrangement hybride adopté par de nombreuses entreprises depuis la pandémie. Cette décision, motivée par des préoccupations de sécurité des données suite à plusieurs fuites, dont une en 2022, et à la divulgation anticipée de la bande-annonce du jeu, a impacté le moral de l'équipe de développement. Le travail à distance, auparavant considéré comme un avantage pour la continuité du développement, est désormais perçu comme une faille sécuritaire majeure.

Lucia, nouvelle héroïne de GTA 6 ©Rockstar Games

Un travail compliqué

Comme l'explique Bloomberg, le développement de jeux vidéo est une entreprise complexe et non linéaire. Mêlant des défis technologiques à une créativité artistique. GTA 6, impliquant des milliers de personnes travaillant sur des aspects variés comme la physique météorologique, les performances d'acteurs ou la chasse aux bugs, illustre parfaitement cette complexité. Chaque équipe dépend des autres, et le moindre contretemps peut entraîner des retards en cascade.

La décision de limiter le travail à distance pourrait elle-même entraîner des retards supplémentaires. Malgré l'intention de favoriser la productivité et la collaboration en physique. Cette politique risque de provoquer une diminution du personnel et de compliquer la coordination entre les équipes réparties dans différents fuseaux horaires. Malgré ces obstacles, le développement de GTA 6 se poursuit. Reflétant la nature tumultueuse et souvent chaotique de la création de jeux vidéo. En effet, le journaliste de Bloomberg a interrogé quelqu'un chez Rockstar l'été dernier sur l'avancement du jeu, et la réponse a été un simple mot : "chaos". Cela souligne les défis considérables auxquels sont confrontés les développeurs dans la réalisation d'un jeu d'une telle envergure, plein d'imprévus...

Une exagération dans le retard ?

De son côté, la spéculation autour d'un possible retard de sortie du jeu a entraîné une baisse de 5,2% de l'action de Take-Two Interactive. Cette agitation a été en partie provoquée par un article de Kotaku. Affirmant que le jeu risquait d'être repoussé à 2026 en raison de retards dans son développement. Cependant, cette affirmation a rapidement été remise en question par des sources internes du projet, comme l'a révélé Insider Gaming. Par la suite, Kotaku a corrigé son article trois jours plus tard. Indiquant que bien qu'une sortie début 2025 ait été envisagée à un moment donné, ce n'était plus l'objectif actuel. Le lancement de GTA 6 resterait bien prévu pour 2025, mais probablement à l'automne.

Pour Insider Gaming, l'idée même d'un retard semble déconnectée de la réalité pour les personnes impliquées dans le projet. Rockstar Games poursuit le développement selon le calendrier prévu. Même avec une politique de retour au bureau, dans le but de respecter la date de sortie fixée en 2025. À ce jour, rien n'indique qu'il y ait un retard dans le développement du jeu. Quant à une sortie début 2025, elle n'a jamais été envisagée pour les premiers mois de l'année. Toujours d'après le média très bien informé.

Enfin, Jason Schreier de Bloomberg, dans sa newsletter Game On, a souligné qu'à 21 mois de la sortie prévue, il est impossible de prédire avec certitude les événements à venir. En résumé, la sortie de GTA 6 en 2026 reste pure spéculation pour le moment. Et tout semble indiquer en interne que 2025 est toujours d'actualité. Mais comme l'explique Bloomberg, le travail sur le jeu étant énorme et le nombre de personnes sur le projet étant conséquent, un retard est toujours possible.