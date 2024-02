Un talentueux designer a mis au point un modèle unique de PS5 sur le thème de GTA 6 et de sa protagoniste. Et il fait clairement sensation. Tout le monde va en vouloir un !

GTA 6 est LE jeu le plus attendu de cette nouvelle génération. Après des années d’attente, de rumeurs, et de leaks massifs, le jeu s’est enfin présenté au grand public fin 2023. Une présentation qui était particulièrement attendue au tournant et qui n’a pas manqué de battre tous les records. L’aura du jeu est telle, qu’elle inspire les fans les plus talentueux, preuve en est avec cette PS5 aux couleurs de GTA 6 de toute beauté.

Une PS5 aux couleurs de GTA 6

Le designer Alessandro Vincenti a récemment personnalisé une PS5 aux couleurs du prochain Grand Theft Auto et c’est une grande réussite ! Comme on peut le voir dans le post ci-dessous, une première face présente le logo de GTA 6. Tandis que l’autre côté arbore le visage de Lucia, la protagoniste principale que l’on a pu voir dans le trailer dévoilé il y a peu. Alors que tout est entièrement peint à la main ou à la bombe de peinture, cela semble sans effort pour l’artiste. Évidemment le timelaps aide à avoir cette impression, mais on sent tout de même le talent et l’aisance de l’homme.

Pour preuve, il suffit de regarder son compte pour admirer d’autres œuvres du même genre : des PS5 pour tous les goûts et les couleurs. En plus de la PS5 GTA 6, on y retrouve aussi des Nintendo Switch et des Xbox présentant des designs allant de Mario à Diablo 4 en passant par Marvel's Spider-Man toujours réalisé avec la même efficacité. Les designs sont si épurés et qualitatifs qu’il semble que chaque pièce est un modèle officiel de PlayStation.

D’ailleurs, pour ceux qui ont été séduits par ses coques alternatives de PS5, la société japonaise vend ses propres versions des panneaux latéraux de la console. Pour le moment, il n’existe qu’une coque à l’effigie d’un jeu comme réalise Alessandro Vincenti sur Instagram. Il s’agit d’une façade Marvel’s Spider-Man 2. Son prix est de 64€99. Cependant, il existe aussi une gamme de couleurs unie est très large. En effet, il existe 9 modèles différents : rose, violet, bleu clair, rouge cosmique, noir, bleu cobalt, rouge volcanique, argenté et gris camouflage. Ce dernier colori présente même quelques motifs sur sa surface. Les coques présentant un colori uniforme sont vendues au prix de 59€99 ou 54€99.