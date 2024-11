GTA 6 arrive à faire parler de lui, même sans information réelle. Dans un communiqué de presse qui fait état des résultats prévisionnels pour le second trimestre de l'année fiscale 2025, Take-Two Interactive crie encore à qui veut l'entendre que la sortie du jeu est calée à l'automne 2025. L'éditeur semble donc plus que jamais confiant dans la capacité de Rockstar Games à délivrer son prochain blockbuster dans les temps, et compter les billets verts lorsque l'année fiscale 2025 sera bouclée.

GTA 6 sur PC, épisode 124500

Pour Ben Hinchliffe, ancien game designer chez Rockstar Games, GTA 6 a envoyé du très lourd. « R* a monté la barre encore d'un cran en termes de réalisme et de comportements des PNJ, ce qui épatera la galerie et fera parler de lui pendant de nombreuses années après le lancement de GTA 6 ». Il a ensuite ajouté qu'il y aura normalement plein plus de liberté dans la manière d'exécuter les missions, contrairement à Red Dead Redemption 2 qui avait pu être critiqué à ce niveau. Les joueuses et joueurs PS5 / Xbox Series X|S pourront en juger à l'automne 2025, mais quid du public PC ? Pour le moment, GTA 6 devrait être indisponible au lancement.

Si la version PC de GTA 6 n'a pas été confirmée, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou même que Take-Two Interactive ne s'en soucie pas. Lors des derniers résultats de l'entreprise, le PDG Strauss Zelnick n'écarte absolument pas le PC de l'équation, même si une sortie day one de Grand Theft Auto 6 sur cette plateforme parait peut-être de plus en plus improbable.

La réponse de Take-Two Interactive

Même si Strauss Zelnick reste très flou vis-à-vis de GTA 6 sur PC, voici ce qu'il a dit. « Nous devons couvrir un large spectre de plateformes. [...] Nous assistons à une forte croissance sur PC. J'ai toujours pensé que les formats ouverts continueraient à se développer, et le PC en fait partie. Je crois que le PC continuera à représenter une part de plus en plus importante du marché des consoles de jeux à l'avenir, et ce n'est pas du tout compliqué pour nous de le soutenir. Nous sommes sélectifs quant aux plateformes que nous soutenons. Nous faisons en sorte que la technologie fonctionne quand nous le pouvons, du moment que le public est suffisamment important pour que cela en vaille la peine » a déclaré Strauss Zelnick sur cette éventuelle version de GTA 6.

GTA 6 sur PC, c'est donc tout à fait faisable, du moment qu'il y a un public pour cela, ce qui ne devrait poser aucun problème. Récemment, un leak semble avoir confirmé le projet d'un portage PC, mais ces allusions ont depuis disparu complètement.

Source : communiqué de presse Take-Two Interactive.