Le prix des jeux, qui a augmenté sur PS5 et Xbox Series, est un sujet qui fait débat parmi les joueurs et certains acteurs de l'industrie vidéoludique. L'éditeur de GTA 6 a d'ailleurs un avis très tranché qui va diviser.

GTA 6 est enfin sur le point de se montrer et ce simple rendez-vous, attendu de longue date, a cassé Internet. Le jeu de Rockstar Games n'est même pas encore sorti qu'il a déjà un record historique à son actif. Et pour Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, la maison-mère de R*, une production de cette ampleur devrait se payer au prix fort.

GTA 6 à 80€ ? Pas assez cher, mon fils

On n'a pas de date, mais c'est acté, GTA 6 se dévoilera avec une première bande-annonce en décembre prochain. Avec ou sans phase de gameplay, c'est la grande question, mais le studio sera probablement sur la réserve pour échauffer davantage les esprits des fans pendant des semaines entières. À moins d'un autre scoop de l'illustre Jason Schreier, ou autre journaliste / insider fiable, GTA 6 va donc se faire discret encore quelques jours. Tout l'inverse de Strauss Zelnick, patron de Take-Two Interactive, qui pourrait s'attirer à nouveau les foudres des joueurs.

Durant un entretien avec les investisseurs, le PDG a donné son opinion sur le prix actuel des jeux. Et pour lui, ce n'est clairement pas assez cher malgré l'augmentation perçue depuis l'arrivée de la PS5 et des Xbox Series X|S. Selon l'homme, la valeur des jeux est trop basse en comparaison de ce que ces derniers peuvent offrir. « Nos prix sont encore très, très bas compte tenu des nombreuses heures d'engagement que nous offrons » via Exputer. Un GTA 6 vendu au prix fort en raison du nombre d'heures de jeu proposées par des titres de cet acabit ? On en est pas là, mais ça semble être un véritable sujet pour Strauss Zelnick. « Cela ne veut pas dire que l'industrie possède un pouvoir pour fixer les prix ou qu'il souhaite en disposer. Mais il y a beaucoup de valeur offerte » a-t-il ajouté pour tempérer un peu.

Lors de la ressortie de Red Dead Redemption, le PDG a réagi à la polémique en déclarant que le portage avait un excellent rapport qualité-prix. « C'est ce que nous estimons être le prix le plus juste d'un point de vue commercial. [ndlr : l'extension Undead Nightmare] était un excellent jeu autonome lors de sa sortie. Nous pensons donc que c'est un excellent pack et rapport qualité-prix pour les consommateurs ».

Capcom et d'autres ont le même discours sur le prix des jeux

Si GTA 6 ne devrait pas coûter plus cher dans sa version basique, sauf mauvaise surprise, peut-être que Take-Two Interactive réfléchit en ce moment à sortir des éditions bien plus onéreuses. Mais ce discours sur les prix trop bas n'est pas qu'une lubie de Strauss Zelnick. Haruhiro Tsujimoto, le patron de Capcom, estime que les tarifs sont peu élevés. Sauf que pour Tsujimoto-san, le problème, c'est les coûts de développement qui ne cessent d'augmenter. « Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés qu’à l’époque de la Famicom (NES), mais le prix des jeux n’a pas tellement augmenté ». Et pourtant, l'éditeur n'a pas spécialement répercuté cela sur la note finale des consommateurs. Des Resident Evil plus chers à l'avenir ? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, ni même pour les autres licences de la firme.

À plusieurs reprises, Shawn Layden, ancien président de PlayStation, a fait de part du prix des jeux et faisait le même constat. Ca n'a pas beaucoup évolué alors que les budgets ont eux explosé.