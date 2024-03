Malheureusement pour GTA 6, l'attente autour de son arrivée sur PS5 et Xbox Series est insoutenable pour beaucoup de fans. Un nouveau leak de la part d'un insider visiblement bien informé s'agissant du futur titre majeur de Rockstar Games refait ainsi parler de lui. Celui-ci nous rapporte cela étant dit de potentielles très bonnes nouvelles s'agissant de sa date de sortie.

Un nouveau leak à ajouter sur la tête de GTA 6

Dire que GTA 6 est l'un des jeux AAA(A ?) les plus attendus du moment est clairement un euphémisme. Le dernier gros chantier de Rockstar Games a un historique compliqué s'agissant des leaks. En plein développement, une version très précoce du jeu a fait le tour de la toile il y a deux ans. Plus récemment, c'était son tout premier trailer qui en faisait les frais, forçant Rockstar à le sortir dans l'urgence. Et voilà qu'un nouveau leak affecte le sixième opus de la légendaire franchise de grand banditisme. Cela a cette fois trait à sa date de sortie.

On le doit à un insider qui avait, avant le leak du trailer, prédit de manière absolument correcte tout ce qu'il contiendrait. Celui-ci semble donc particulièrement au fait de tout ce qui touche à GTA 6. Ainsi, la nouvelle information qu'il a récemment partagé pourrait être crédible. Selon lui, le titre ultra attendu de Rockstar sortirait sur PS5 et Xbox Series dans le courant du premier trimestre de l'année 2025. Plus précisément, cela se passerait entre janvier et février. Soit une échéance beaucoup plus proche que ce à quoi on s'attendait.

Recoupement des infos avant le braquage

Pour ajouter une certaine crédibilité aux dires de l'insider, un son de cloche similaire était ressorti du côté de Rockstar même. Le studio a mis en ligne la semaine dernière une offre d'embauche en CDD pour un traducteur QA russe. La durée de la mission y est fixée à 12 mois. Sachant que la traduction QA est l'une des dernières étapes dans la production d'un jeu, une sortie de GTA 6 durant le premier trimestre 2025 semble probable.

Comme toujours, il convient toutefois de ne pas prendre ces données pour argent comptant. Rockstar va vraisemblablement se manifester à nouveau dans les prochains mois. Une apparition en fanfare de GTA 6 lors du Summer Game Fest en juin n'est en tout cas certainement pas à exclure. Espérons que cela sera l'occasion d'avoir une confirmation officielle quant à sa sortie plus qu'extrêmement attendue, et plus proche qu'escompté ?