GTA 6 n'a pas encore annoncé sa date de sortie sur PS5 et Xbox Series X|S, mais en coulisses, tout le monde est en pendu aux lèvres de Rockstar Games et Take-Two Interactive.

GTA 6 n'a quasiment rien montré et il fait pourtant l'objet de superlatifs depuis des mois maintenant. Mais il faut dire que Rockstar Games a un tout petit passif dans l'histoire du jeu vidéo, donc il n'est pas surprenant que le studio et sa maison mère Take-Two Interactive bombent déjà le torse. Pour la société, Grand Theft Auto 6 va « en mettre plein la vue avec des choses époustouflantes », tandis qu'un analyste avait suggéré que ça pourrait être ni plus ni moins que le plus gros jeu de tous les temps.

Pour Matt Piscatella, analyste chez Circana, Grand Theft Auto VI va impacter de manière colossale toute l'industrie vidéoludique. « L'industrie va bénéficier d'un regain d'intérêt avec GTA 6 particulièrement. Il n'y a probablement jamais eu de sortie aussi importante dans l'industrie » a t-il déclaré il y a plusieurs mois de cela. Et s'il a dit ça, c'est pour de bonnes raisons. De toute évidence, c'est l'un des jeux les plus attendus de cette génération PS5 / Xbox Series X|S, si ce n'est LE plus attendu. Ensuite, on rappelle que GTA 5 est toujours un phénomène avec plus de 205 millions d'exemplaires vendus. Alors certes, il y a eu plusieurs versions, mais ce sont des ventes stratosphériques pour un seul jeu.

Si GTA 6 pourrait donc avoir un impact bénéfique sur toute l'industrie, le jeu serait déjà en train de faire trembler tout le monde avant même sa sortie. Dans un article pour Bloomberg, Jason Schreier fait savoir que certains éditeurs se retiennent de dévoiler leur calendrier tant qu'il n'y a pas une date de lancement pour Grand Theft Auto VI. « L'attente est telle que certains éditeurs de jeux concurrents attendent le plus longtemps possible avant de s'engager sur des dates de sorties pour l'automne ». Une information qui n'est pas surprenante outre mesure, mais qui témoigne de l'effervescence autour du titre, et de son importance.

« Les éditeurs veulent voir si GTA 6 respectera sa date de sortie ou s'il sera repoussé en 2026 » a ajouté le journaliste. Un report à prévoir ? Tout est possible à ce stade. D'après Schreier, le prochain Grand Theft Auto a déjà raté plusieurs échéances, mais précise que « c'est une pratique courante chez Rockstar ». Du côté de Take-Two, on martèle à tout-va que GTA 6 est toujours sur les rails pour une sortie à l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Source : Bloomberg.