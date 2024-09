GTA 6 revient nous donner des nouvelles et elles sont excellentes ! Take Two vient de confirmer plusieurs rumeurs.

Il est sur toutes les lèvres, GTA 6 est assurément LE jeu le plus attendu de ces prochaines années. Il faut dire que ce nouvel opus va devoir faire suite à un GTA 5 qui a carrément marqué l’histoire. Le jeu a traversé pas moins de 3 générations et s'est vendu à plus de 185 millions d’unités. C’est titanesque, c'est plus que certaines franchises entières.

Rockstar est attendu au tournant et plus que pour n’importe quel autre jeu, GTA 6 n’a clairement pas le droit à l’erreur. On sera bientôt fixés.

GTA confirme bien sa fenêtre de sortie !

C’est officiel, GTA 6 arrive en 2025 et il s'annonce absolument énorme, plus que n'importe quel autres jeux. Rockstar nous l’a annoncé lors de la diffusion du tout premier trailer. Jusqu’ici en revanche, nous ne savions pas vraiment quand le jeu serait dispo dans l’année. Plusieurs rumeurs ont toutefois rapidement rapporté que GTA 6 ne verrait pas le jour avant fin 2025 pour sûr, certains bruits de couloir parlaient même de report, chose que Jason Schreier, toujours très bien informé, a vite réfuté.

Désormais, c'est sûr et certain et ce, grâce à Take-Two, la maison mère, éditeur de GTA 6. Dans son dernier rapport financier, l'éditeur réaffirme la fenêtre de sortie du jeu. il est écrit noir sur blanc que la sortie de Grand Theft Auto 6 était prévue pour le dernier pan de l’année 2025. « Rockstar prévoit de sortir Grand Theft Auto VI à l'automne 2025. » comme le précise le document. C'est large, et on a pas de date ni de fenêtre plus précise que ça malheureusement, mais les premières rumeurs sont bel et bien confirmées.

GTA 6, ça ne sera donc pas avant octobre ou décembre 2025. Une période importante et généralement très chargée en nouvelles sorties. Mais lorsqu’on s’appelle Grand Theft Auto, la concurrence, on a tendance à la jeter par-dessus l’épaule. Ce sont en revanche les autres jeux majeurs qui vont avoir des sueurs froides. Puisqu’entre les gros jeux annuels comme EA FC ou encore Call of Duty, qui ne rateront certainement pas le rendez-vous, et maintenant le titan de Rockstar, la fin d’année 2025 risque de faire très, très mal.

Source : Take-Two