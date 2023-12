Il fallait s’y attendre. Avec l’annonce du premier trailer de GTA 6 pour ce mardi 5 décembre, certains fans sont partis décortiquer chaque élément promotionnel autour de Grand Theft Auto Online. Certains d’entre eux ont fait une découverte déconcertante : la date de diffusion de cette première bande-annonce avait été discrètement révélée en juin dernier. Un indice qui cacherait également la date de sortie de Grand Theft Auto 6 et ce ne serait pas une blague.

Plus que quelques heures avant de découvrir enfin GTA VI. C’est incontestablement le jeu le plus attendu de ces prochaines années. Forcément, chaque leak et chaque rumeur ne manquent jamais de faire des émules. Ce weekend, des extraits du sixième épisode auraient fuité à cause du fils d’un des employés de Rockstar. Quelques heures plus tard, les joueurs font une découverte qui pourrait mener à la date de sortie de GTA 6. En juin dernier, la mise à jour Meceraines de Grand Theft Auto Online avait ajouté un nouveau t-shirt déblocable. Il contenait une série de chiffres qui, convertis en lettres, menaient à un message : « Un jour nous révèlerons tout ». Cependant, en y regardant de plus près, on y retrouvait une séquence qui fait sens aujourd’hui : 1252309.

En la décortiquant, elle correspond aux chiffres 12, 5, 23, 9, autrement dit le 5 décembre 2023, 9h, soit la date de diffusion américaine du premier trailer du jeu. C’était sous nos yeux depuis tout ce temps et nous n’avons rien vu. Et si Rockstar avait également caché la date de sortie de GTA 6 ? Le t-shirt en question contient une autre séquence de chiffres : 040125. Elle pourrait alors mener à un lancement au 1er avril 2025. Cela tomberait un mardi, tout comme tous les derniers épisodes récents de la licence. Alors peut-être que c’est tiré par les cheveux, peut-être que le studio avait tout mis sous nos yeux depuis tout ce temps, mais cet « indice » ne manque étrangement pas de sens, même si à une époque où les reports sont légion, une date de sortie gravée dans le marbre serait un luxe .

Le trailer dès demain

Il ne faudra pas patienter bien longtemps avant d’avoir le fin mot de l’histoire. Le trailer de GTA 6 sera diffusé demain, soit le 5 décembre à 15h00, heure française. La date de sortie, ou en tout cas une fenêtre y sera sans doute dévoilée. En suivant le planning de communication des productions précédentes de Rockstar, les joueurs devront sans doute attendre encore un peu avant de découvrir les nouveautés de gameplay. Ce premier trailer devrait plus poser l’ambiance et le contexte avec quelque chose de très cinématique. Ceci étant, vu comment chaque petit Tweet ou annonce prend des proportions démesurées battant à chaque fois de nouveaux records, il est certain que cette mise en bouche de GTA 6 va casser Internet.